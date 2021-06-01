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مكتب تعليم صامطة يوقع 4 شراكات مجتمعية

آخرهم اليوم مع فرع شركة هواوي

وقع مكتب تعليم صامطة، صباح اليوم، شراكة مجتمعية مع فرع شركة هواوي بصامطة، وفي وقت سابق، مع "لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، وجمعية البر الخيرية بصامطة، ومعهد إبداع التنمية العالي للتدريب والتطوير بصامطة.

وتأتي هذه الشراكات في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، من خلال رفع جودة المخرجات ونواتج التعلم، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الشراكات المجتمعية.

ومثّل مكتب التعليم في توقيع الشراكات عبد الرزاق بن محمد الصميلي، فيما مثل لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال خالد بن عبد الله جعبور.

ومثل شركة هواوي، فرع صامطة، حسن السيد، ومن جمعية البر الخيرية بصامطة الشيخ عبد الله بن يحيى سهلي.

كما مثل معهد إبداع التنمية العالي للتدريب والتطوير بصامطة ريمة موسى القاضي.

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، أن توقيع الشراكات، تنفيذًا لتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان وحرصه على مد جسور التعاون مع شركاء التنمية والنجاح.

وأضاف "الصميلي" أن هذه الشراكات لتقديم دعم العملية التعليمية وخدمة طلاب وطالبات مدارس المكتب بما يسهم في رفع مستواهم التعليمي.

كما تهدف الشراكات إلى تدريب الطلاب والكادر الإداري والتعليمي وصقل مهارات الطلبة في اختبار "القدرات".

كما يحظى أبناء الشهداء على أفضل المميزات من هذه الشركات.

وتهدف إلى دعم مناسبات وفعاليات التعليم وتقديم العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية لمنسوبي ومنسوبات التعليم بصامطة والمدارس التابعة.

وقدم "الصميلي" شكره وتقديره لجميع الجهات الأهلية والخاصة الداعمة للتعليم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكتب تعليم صامطة يوقع 4 شراكات مجتمعية
سبق

وقع مكتب تعليم صامطة، صباح اليوم، شراكة مجتمعية مع فرع شركة هواوي بصامطة، وفي وقت سابق، مع "لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، وجمعية البر الخيرية بصامطة، ومعهد إبداع التنمية العالي للتدريب والتطوير بصامطة.

وتأتي هذه الشراكات في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، من خلال رفع جودة المخرجات ونواتج التعلم، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الشراكات المجتمعية.

ومثّل مكتب التعليم في توقيع الشراكات عبد الرزاق بن محمد الصميلي، فيما مثل لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال خالد بن عبد الله جعبور.

ومثل شركة هواوي، فرع صامطة، حسن السيد، ومن جمعية البر الخيرية بصامطة الشيخ عبد الله بن يحيى سهلي.

كما مثل معهد إبداع التنمية العالي للتدريب والتطوير بصامطة ريمة موسى القاضي.

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، أن توقيع الشراكات، تنفيذًا لتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان وحرصه على مد جسور التعاون مع شركاء التنمية والنجاح.

وأضاف "الصميلي" أن هذه الشراكات لتقديم دعم العملية التعليمية وخدمة طلاب وطالبات مدارس المكتب بما يسهم في رفع مستواهم التعليمي.

كما تهدف الشراكات إلى تدريب الطلاب والكادر الإداري والتعليمي وصقل مهارات الطلبة في اختبار "القدرات".

كما يحظى أبناء الشهداء على أفضل المميزات من هذه الشركات.

وتهدف إلى دعم مناسبات وفعاليات التعليم وتقديم العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية لمنسوبي ومنسوبات التعليم بصامطة والمدارس التابعة.

وقدم "الصميلي" شكره وتقديره لجميع الجهات الأهلية والخاصة الداعمة للتعليم.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
04:31 PM

مكتب تعليم صامطة يوقع 4 شراكات مجتمعية

آخرهم اليوم مع فرع شركة هواوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وقع مكتب تعليم صامطة، صباح اليوم، شراكة مجتمعية مع فرع شركة هواوي بصامطة، وفي وقت سابق، مع "لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال، وجمعية البر الخيرية بصامطة، ومعهد إبداع التنمية العالي للتدريب والتطوير بصامطة.

وتأتي هذه الشراكات في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، من خلال رفع جودة المخرجات ونواتج التعلم، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الشراكات المجتمعية.

ومثّل مكتب التعليم في توقيع الشراكات عبد الرزاق بن محمد الصميلي، فيما مثل لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الطوال خالد بن عبد الله جعبور.

ومثل شركة هواوي، فرع صامطة، حسن السيد، ومن جمعية البر الخيرية بصامطة الشيخ عبد الله بن يحيى سهلي.

كما مثل معهد إبداع التنمية العالي للتدريب والتطوير بصامطة ريمة موسى القاضي.

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، أن توقيع الشراكات، تنفيذًا لتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان وحرصه على مد جسور التعاون مع شركاء التنمية والنجاح.

وأضاف "الصميلي" أن هذه الشراكات لتقديم دعم العملية التعليمية وخدمة طلاب وطالبات مدارس المكتب بما يسهم في رفع مستواهم التعليمي.

كما تهدف الشراكات إلى تدريب الطلاب والكادر الإداري والتعليمي وصقل مهارات الطلبة في اختبار "القدرات".

كما يحظى أبناء الشهداء على أفضل المميزات من هذه الشركات.

وتهدف إلى دعم مناسبات وفعاليات التعليم وتقديم العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية لمنسوبي ومنسوبات التعليم بصامطة والمدارس التابعة.

وقدم "الصميلي" شكره وتقديره لجميع الجهات الأهلية والخاصة الداعمة للتعليم.

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