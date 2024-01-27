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أسعار النفط تتراجع.. ومزيج برنت عند 89.34 دولار للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.76%

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف يبدأ قريبًا في رفع معدل الفائدة لكبح التضخم، مما أدى إلى تقويض شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة ومن بينها السلع.
وارتفعت أسعار النفط منذ بداية 2022 مع استمرار التعافي في استهلاك الطاقة، وتسبب الارتفاع المستدام في تأجيج الضغوط التضخمية في أنحاء العالم مما دفع الاحتياطي الفيدرالي للتلميح بأنه سوف يبدأ رفع تكاليف الاقتراض اعتبارًا من مارس.
فيما أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" سوف تلتزم على الأرجح بالزيادة المزمعة للإنتاج في مارس، حينما تجتمع الأربعاء المقبل.
كما يتابع المستثمرون آخر المستجدات في أوكرانيا وسط مخاوف بأن تنفذ روسيا غزوًا للدولة الواقعة في شرق أوروبا بعدما حشدت آلاف الجنود على حدودها.
وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.69% إلى 89.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت عند 90.47 دولار خلال جلسة الأربعاء وذلك لأول مرة منذ أكتوبر 2014.
كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.76% مسجلة 86.69 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع.. ومزيج برنت عند 89.34 دولار للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف يبدأ قريبًا في رفع معدل الفائدة لكبح التضخم، مما أدى إلى تقويض شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة ومن بينها السلع.
وارتفعت أسعار النفط منذ بداية 2022 مع استمرار التعافي في استهلاك الطاقة، وتسبب الارتفاع المستدام في تأجيج الضغوط التضخمية في أنحاء العالم مما دفع الاحتياطي الفيدرالي للتلميح بأنه سوف يبدأ رفع تكاليف الاقتراض اعتبارًا من مارس.
فيما أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" سوف تلتزم على الأرجح بالزيادة المزمعة للإنتاج في مارس، حينما تجتمع الأربعاء المقبل.
كما يتابع المستثمرون آخر المستجدات في أوكرانيا وسط مخاوف بأن تنفذ روسيا غزوًا للدولة الواقعة في شرق أوروبا بعدما حشدت آلاف الجنود على حدودها.
وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.69% إلى 89.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت عند 90.47 دولار خلال جلسة الأربعاء وذلك لأول مرة منذ أكتوبر 2014.
كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.76% مسجلة 86.69 دولار للبرميل.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
10:33 AM

أسعار النفط تتراجع.. ومزيج برنت عند 89.34 دولار للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.76%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف يبدأ قريبًا في رفع معدل الفائدة لكبح التضخم، مما أدى إلى تقويض شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة ومن بينها السلع.
وارتفعت أسعار النفط منذ بداية 2022 مع استمرار التعافي في استهلاك الطاقة، وتسبب الارتفاع المستدام في تأجيج الضغوط التضخمية في أنحاء العالم مما دفع الاحتياطي الفيدرالي للتلميح بأنه سوف يبدأ رفع تكاليف الاقتراض اعتبارًا من مارس.
فيما أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" سوف تلتزم على الأرجح بالزيادة المزمعة للإنتاج في مارس، حينما تجتمع الأربعاء المقبل.
كما يتابع المستثمرون آخر المستجدات في أوكرانيا وسط مخاوف بأن تنفذ روسيا غزوًا للدولة الواقعة في شرق أوروبا بعدما حشدت آلاف الجنود على حدودها.
وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.69% إلى 89.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت عند 90.47 دولار خلال جلسة الأربعاء وذلك لأول مرة منذ أكتوبر 2014.
كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.76% مسجلة 86.69 دولار للبرميل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,964
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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