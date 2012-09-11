نزلاء سجن القريات يبدؤون دراستهم بجميع المراحل للعام الجديد

بما يضمن- بمشيئة الله- تلقيهم العلوم والمعارف التي تخدم الوطن

بدأ نزلاء سجن محافظة القريات دراستهم في مختلف مراحل التعليم العام والمهني والجامعي بالفصل الدراسي الأول لهذا العام ١٤٤١هـ، حيث بلغ عدد النزلاء الدارسين في التعليم العام في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس السجن (١٠٠) نزيل، فيما بلغ عدد النزلاء المنتسبين لجامعة الجوف (٢٣) نزيلاً في التخصصات المتاحة، و(٧٥) نزيلاً بمعهد التدريب المهني في تخصصي الحاسب والكهرباء؛ وذلك بعد استكمال إجراءات التسجيل.

وأوضح مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد "عبدالله بن محمد العتيبي" أن الإدارة قامت بتهيئة جميع الفصول والقاعات الدراسية والتدريبية والمناخ الملائم للنزلاء الدارسين بمدارس السجن، انطلاقاً من حرص المديرية العامة للسجون على الجانب التعليمي والمهني للنزلاء، التي تعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابياً.

وتمنى العقيد "العتيبي" للنزلاء التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي، مؤكداً حرص المديرية على تقديم أفضل البرامج التعليمية والتدريبية للنزلاء بما يضمن بمشيئة الله تلقيهم مختلف العلوم والمعارف التي تخدم الوطن حسب (رؤية المملكة ٢٠٣٠).