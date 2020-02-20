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تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تستمر حتى المساء

تُصحَب برياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق الهيئة، بدأت الحالة الساعة السابعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأفلاج، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والزلفي، والسليل، والقويعية، والعاصمة، وحوطة بني تميم، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر، وحريملاء، والدوادمي).

الرياض حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تستمر حتى المساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق الهيئة، بدأت الحالة الساعة السابعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأفلاج، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والزلفي، والسليل، والقويعية، والعاصمة، وحوطة بني تميم، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر، وحريملاء، والدوادمي).

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:56 AM

تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تستمر حتى المساء

تُصحَب برياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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898

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق الهيئة، بدأت الحالة الساعة السابعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأفلاج، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والزلفي، والسليل، والقويعية، والعاصمة، وحوطة بني تميم، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر، وحريملاء، والدوادمي).

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