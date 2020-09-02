٨ أشياء تجعل من "لوزان" أفضل مدينة صغيرة في العالم.. تعرّف عليها

ضمن مؤشر Monocle لتصنيف 25 مدينة يقل سكانها عن 200 ألف نسمة

تم تسمية عاصمة فود الخلابة مؤخرًا، بأنها "أفضل مدينة صغيرة في العالم" في مؤشر المدن الصغيرة لمجلة Monocle، والتي احتوت على أفضل 25 مدينة صغيرة يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة. تَصَدّرت "لوزان" الرسم البياني لشبكة النقل العام، والتوقعات العالمية، والتنوع السكاني، والبيئة الطبيعية وعوامل أخرى.

تقع لوزان في المنطقة الفرنسية بسويسرا، وهي نابضة بالحياة وتجمع بين الحياة الحضرية، مع سهولة الوصول إلى الطرق والمواقع ذات المناظر الخلابة في جميع أنحاء المنطقة.

وتجذب ديناميكية لوزان وتراثها الثقافي والرياضي وثروة الطهي والبنية التحتية الفندقية عالية الجودة، الزائرين من جميع أنحاء العالم، وتفسح المجال لقضاء عطلة مثالية في المدينة.

وفيما يلي 8 أشياء تجعل من لوزان مدينة صغيرة رائعة.

اكتشف مدينة لوزان القديمة سيرًا على الأقدام

مدينة لوزان القديمة مليئة بالشوارع المثالية للصور والمباني الملونة. ويمكن أن يكون استكشاف شوارع لوزان تمرينًا جيدًا. ابدأ من الأعلى في موقع العصور الوسطى الواقع في البلدة القديمة للمشاة، وشق طريقك عبر التل الذي يمتد إلى محطة القطار الرئيسية حيث هناك العديد من الجسور والمصاعد والسلالم المتحركة لمساعدتك على شق طريقك صعودًا وهبوطًا على التلال.

سوق الاكتشافات الفريدة في البلدة القديمة

لدى لوزان الكثير لتقدمه من السلع المحلية، إلى الرفاهية الدولية.. ويعود تاريخ Place de la Palud إلى القرن التاسع، وهو الميدان الرئيسي في مدينة لوزان القديمة، محورها الرئيسي نافورة العدل، أقدم نافورة في لوزان. ويقام سوق المزارعين التقليدي في البلدة القديمة كل صباح أربعاء وسبت؛ حيث تجد كل شيء من الهدايا التذكارية والاكتشافات الفريدة إلى الأطعمة الشهية. هناك أيضًا مزيج رائع من العلامات التجارية الراقية والمتاجر القديمة. تقع البوتيكات المستقلة في شارع Rue Martery الذي يعد مكانًا رائعًا للاكتشافات الفريدة ونوعًا مختلف من تجربة التسوق.

اكتشف فن غير تقليدي في Collection de l’Art Brut

يشير Art Brut إلى أشكال فنية غير تقليدية في لوزان. ويمكن مشاهدة بعض أكثر المجموعات غرابة في العالم في Collection de L’Art Brut؛ وهذا يشمل أعمال جان دوبوفيه نفسه، ممزوجة بالمجموعات الفنية من جميع الأنواع. وتضم المجموعة أكثر من 70000 قطعة من 1000 فنان؛ مما يجعل هذا المتحف في لوزان أفضل مجموعة في العالم من Art Brut. ويمكن للزوار قضاء ساعات في جميع الطوابق الأربعة من المجموعة الدائمة للمتحف التي تشمل اللوحات التي رسمها أصحاب الهمم والنزلاء، والأعمال الفنية، واللوحات المختلفة، والنحت، والأقنعة. تتغير المعارض المؤقتة وتقوم باتباع موضوعات مختلفة تفسر الفن وتستكشف العملية الإبداعية. الموقع الإلكتروني: https://www.artbrut.ch/en_GB.

تناول الطعام في مطعم عمره 200 عام

أقدم مطعم في لوزان هو أيضًا أحد أكثر المطاعم شهرة، وتم افتتاح Pinte Besson في عام 1780، ومنذ ذلك الحين يقدم الأطباق السويسرية التقليدية. يشتهر المطعم بتقديم أفضل فوندو في لوزان (مزيج غني من Gruyere وVacherin يقدم مع البطاطس والخبز). يقدم Pinte Besson أيضًا المشروب المحلي الرائع والأطباق الموسمية بأفضل الاسعار. الموقع الإلكتروني: https://pinte-besson.com/fr/

صعود درج Tour de Sauvabelin

يُعد Tour de Sauvabelin برج مشاهدة فريدًا من نوعه في أعلى نقطة في غابة Sauvabelin. وتم بناء Tour de Sauvabelin بالكامل من الأخشاب المتواجدة في الغابات خارج المدينة، وتتألف من خشب التنوب، وخشب الصنوبر.

نشأ البرج في عام 2003، ويتميز بدرج حلزوني مزدوج. ينقل الزوارَ الدرجُ المكون 151 خطوة إلى برج المراقبة؛ حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة لبحيرة جنيف وجبال الألب الفرنسية ومدينة لوزان. الموقع الإلكتروني: http://www.tour-de-sauvabelin-lausanne.ch/.

الإبحار في بحيرة جنيف واكتشاف أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو

استقل قاربًا إلى فيفي أو مونترو للقيام برحلة نهارية رائعة، أو استأجر قاربًا خاصًّا ليأخذك حول بحيرة جنيف. تقدم خطوط الرحلات البحرية في بحيرة جنيف جولات جماعية وخاصة في بحيرة جنيف. تدير شركة الملاحة العامة (GCN) القوارب التي تنقل المسافرين من لوزان إلى شاتو دي شيلون ومونترو وفيفي ونيون ومورجيس؛ حيث إنها طريقة رائعة للاستمتاع بالبحيرة المذهلة، ويمكنك أيضًا رؤية مزارع الكروم، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. الموقع الإلكتروني: https://www.lausanne-tourisme.ch/en/explore/cruise-on-lake-geneva-cgn/

زيارة المتحف الأولمبي "المشهور عالميًّا"

يحتوي المتحف على أكثر من مجرد قطع أثرية ومعروضات عادية. تحتوي المجموعة الغنية على قطع تمتد من الفترة القديمة حتى يومنا هذا، وتحكي القصة كيف ولدت الألعاب الأولمبية الحديثة واستمرت في التقدم. وسوف يتعلم الزوار التغيير في التكنولوجيا الرياضية والإلهام وراء الحركة الأولمبية، ويمكنهم تحدي أصدقائهم في سباقات على مضمار 100 متر. الموقع الإلكتروني: https://www.olympic.org/museum

استكشاف الحياة الليلية في فلون

كانت منطقة فلون ذات يوم واديًا طبيعيًّا يمر عبر نهر فلون، وهي الآن واحدة من المناطق المميزة للحياة الليلية في لوزان. تمتلئ منطقة المستودعات القديمة الآن بالنوادي العصرية والمتاجر الرائعة والمطاعم الحديثة.

نبذة عن كانتون دى فود:

تقع منطقة بحيرة جنيف في قلب أوروبا، يخدمها مطار جنيف الدولي، الذي لا يبعد سوى 40 دقيقة بالقطار عن لوزان. وتشترك في حدودها مع فرنسا ومقاطعات جنيف ونيوتشاتيل وفريبورغ وبيرن وفاليه. تبلغ مساحتها 3212 كيلومترًا مربعًا، وهي واحدة من أكبر الكانتونات في سويسرا.