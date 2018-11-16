3 وفيات و11 مصابًا في حادث مروع على "طريق القيرة" بعسير

6 فِرَق من الهلال الأحمر نقلت 5 حالات إلى المستشفى

وقع ظهر اليوم حادث انقلاب على طريق القيرة بعسير، مخلّفًا وراءه ثلاث وفيات وإحدى عشرة إصابة متفرقة جرى نقلها لمستشفى تثليث العام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا، اليوم، عند الساعة 13:09 ظهراً؛ عن حادث انقلاب على طريق القيرة نتج عن الحادث ثلاث وفيات وإحدى عشرة إصابة.

وأضاف الشهري أن ست فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت خمس إصابات إلى مستشفى تثليث العام، بينما نقلت جهات أخرى مشاركة بالموقع ست حالات لنفس المستشفى.