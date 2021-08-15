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استشارية السيارات "سالمة الزهراني": "على المطبخ" يرددها الشباب لي دائماً!

أكدت: "شريطيات السيارات" أثبتن وجودهن في خدمة بنات جنسهن

سخّرت سالمة الزهراني، استشارية الصيانة والمهتمة في مجال السيارات، خدماتها في هذا المجال لبنات جنسها من خلال حساباتها الشخصية بمواقع التواصل، لتؤكد أن "شريطي السيارات" مهنة انتقلت من الشباب إلى البنات، حيث برعت في وصف السيارات بتفاصيل دقيقة قد تغيب عن الرجال!

وتفصيلاً، روت "الزهراني" لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية" قصة شغفها بذلك المجال قائلة: "عشقي للسيارات بدأ من صغري، وكبرت معي هذه الهواية، لدرجة أنني كنت- قبل صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة- عندما أشعر بالضيق أذهب إلى معارض ووكالات السيارات للترفيه والترويح عن نفسي".

كما أكدت وجود شريطيات سيارات من الفتيات في المعارض لتقديم الخدمات والتسويق وشرح مواصفات السيارات لبنات جنسهن ممن يتحرجون من التعامل مع الرجال.


وردت "الزهراني" على من يتنمرون عليها في حسابها بأنها وظفت خبرتها لخدمة بنات جنسها، وأضافت: "أرد على من يطالبونني الاكتفاء بالمطبخ، وعدم التدخل في مجال السيارات، بأن ذلك يشرفني وطبخي جيد!"

وتابعت: "نجحت في بيتي ووظيفتي وفي المطبخ وفي مجال السيارات والمطبخ ليس سبّة أو عيباً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشارية السيارات "سالمة الزهراني": "على المطبخ" يرددها الشباب لي دائماً!
سبق

سخّرت سالمة الزهراني، استشارية الصيانة والمهتمة في مجال السيارات، خدماتها في هذا المجال لبنات جنسها من خلال حساباتها الشخصية بمواقع التواصل، لتؤكد أن "شريطي السيارات" مهنة انتقلت من الشباب إلى البنات، حيث برعت في وصف السيارات بتفاصيل دقيقة قد تغيب عن الرجال!

وتفصيلاً، روت "الزهراني" لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية" قصة شغفها بذلك المجال قائلة: "عشقي للسيارات بدأ من صغري، وكبرت معي هذه الهواية، لدرجة أنني كنت- قبل صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة- عندما أشعر بالضيق أذهب إلى معارض ووكالات السيارات للترفيه والترويح عن نفسي".

كما أكدت وجود شريطيات سيارات من الفتيات في المعارض لتقديم الخدمات والتسويق وشرح مواصفات السيارات لبنات جنسهن ممن يتحرجون من التعامل مع الرجال.


وردت "الزهراني" على من يتنمرون عليها في حسابها بأنها وظفت خبرتها لخدمة بنات جنسها، وأضافت: "أرد على من يطالبونني الاكتفاء بالمطبخ، وعدم التدخل في مجال السيارات، بأن ذلك يشرفني وطبخي جيد!"

وتابعت: "نجحت في بيتي ووظيفتي وفي المطبخ وفي مجال السيارات والمطبخ ليس سبّة أو عيباً".

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:16 PM

استشارية السيارات "سالمة الزهراني": "على المطبخ" يرددها الشباب لي دائماً!

أكدت: "شريطيات السيارات" أثبتن وجودهن في خدمة بنات جنسهن

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
65
11,228

سخّرت سالمة الزهراني، استشارية الصيانة والمهتمة في مجال السيارات، خدماتها في هذا المجال لبنات جنسها من خلال حساباتها الشخصية بمواقع التواصل، لتؤكد أن "شريطي السيارات" مهنة انتقلت من الشباب إلى البنات، حيث برعت في وصف السيارات بتفاصيل دقيقة قد تغيب عن الرجال!

وتفصيلاً، روت "الزهراني" لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية" قصة شغفها بذلك المجال قائلة: "عشقي للسيارات بدأ من صغري، وكبرت معي هذه الهواية، لدرجة أنني كنت- قبل صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة- عندما أشعر بالضيق أذهب إلى معارض ووكالات السيارات للترفيه والترويح عن نفسي".

كما أكدت وجود شريطيات سيارات من الفتيات في المعارض لتقديم الخدمات والتسويق وشرح مواصفات السيارات لبنات جنسهن ممن يتحرجون من التعامل مع الرجال.


وردت "الزهراني" على من يتنمرون عليها في حسابها بأنها وظفت خبرتها لخدمة بنات جنسها، وأضافت: "أرد على من يطالبونني الاكتفاء بالمطبخ، وعدم التدخل في مجال السيارات، بأن ذلك يشرفني وطبخي جيد!"

وتابعت: "نجحت في بيتي ووظيفتي وفي المطبخ وفي مجال السيارات والمطبخ ليس سبّة أو عيباً".

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