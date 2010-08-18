‬الأخضر السعودي يغادر للبحرين.. للمشاركة في خليجية الطائرة

خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري

يغادر، غدًا الخميس، المنتخب السعودي "الناشئون" للكرة الطائرة لمملكة البحرين، للمشاركة في البطولة الخليجية السادسة المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري، ويرأس وفد المملكة عضو مجلس الإدارة محمد عبده الفقيه، ويشارك بالبطولة 4 منتخبات؛ وهي: "السعودية والبحرين والكويت والإمارات".

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق 3 لقاءات، ثم يلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الرابع، فيما يواجه صاحب المركز الثاني نظيره صاحب المركز الثالث في لقاءات الدور نصف النهائي، على أن تلعب الفرق الفائزة في المباراة النهائية، والفرق الخاسرة في مواجهة تحديد الثالث والرابع للبطولة.

إعداد الأخضر

مرّ الأخضر بثلاث مراحل إعدادية، وضح من خلالها الجدية من كامل الفريق؛ حيث انطلق الإعداد في الرياض في المرحلة الأولى، ومصر في المرحلة الثانية، والدمام في المرحلة الثالثة، تخللها العديد من اللقاءات الودية للوقوف على مستوى الفريق.

واستقرّ المدرب التونسي محمد بن الشيخ على التشكيل المكون من 12 لاعبًا؛ وهم:

جواد علي الخواهر ـ رضا محمد الشرفاء - مرتجى حبيب مويس - حسن عبدالجليل الكعيبي- سليمان سامي الغانم - عبدالله حيدر النعمة - غسان عون البيشي - معتز علي صريم - مروان موسى الهوساوي - هادي حسين الأصمخ - يحيى موده الشنقيطي - عبدالله فواد الدخيل.

والجهاز الفني المكون من مساعد المدرب الوطني ماجد حماد الشمري، وسليمان صالح العزاز، ويشرف على الفريق الإداري عبدالله احمد الجبر، وأخصائي العلاج أحمد عيضه الهذلي.