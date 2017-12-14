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"ساما" توقف 4 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين

لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ابتداءً من تاريخ 14/ 4/ 1441هـ الموافق 11/ 12/ 2019م، وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت أن تلك الشركات هي شركة الوفاء لوكالة التأمين، وشركة نجم التظافر لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين.

وأفادت "ساما"، لأن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 27/ 11/ 2018م، المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة.


وجاء ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، وإعمالًا للمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرَع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

وأكدت "ساما" أن هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع.
ودعت جميع عملاء الشركات ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت www.samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما شركات المهن الحرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ساما" توقف 4 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ابتداءً من تاريخ 14/ 4/ 1441هـ الموافق 11/ 12/ 2019م، وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت أن تلك الشركات هي شركة الوفاء لوكالة التأمين، وشركة نجم التظافر لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين.

وأفادت "ساما"، لأن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 27/ 11/ 2018م، المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة.


وجاء ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، وإعمالًا للمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرَع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

وأكدت "ساما" أن هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع.
ودعت جميع عملاء الشركات ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت www.samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
02:43 PM

"ساما" توقف 4 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين

لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ابتداءً من تاريخ 14/ 4/ 1441هـ الموافق 11/ 12/ 2019م، وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت أن تلك الشركات هي شركة الوفاء لوكالة التأمين، وشركة نجم التظافر لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين.

وأفادت "ساما"، لأن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 27/ 11/ 2018م، المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة.


وجاء ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، وإعمالًا للمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرَع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

وأكدت "ساما" أن هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع.
ودعت جميع عملاء الشركات ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت www.samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)

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