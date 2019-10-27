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الأرصاد: حالات ماطرة بالشرقية والشمالية وأتربة مثارة بالمدينة

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات وتستمر للمساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق الشرقية والحدود الشمالية والمدينة المنورة لحالات مناخية متباينة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، وفي تنبيه متقدم، إلى أن الشرقية تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والأتربة المثارة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية تستمر للسادسة مساء.

وتشمل الحالة محافظات: (الجبيل، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا).

وفي تنبيه متقدم آخر، أفادت الأرصاد بتعرض منطقة الحدود الشمالية لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية، تستمر للسادسة مساء، وتشمل: (العويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

وأفادت الهيئة بتعرض المدينة المنورة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر للسابعة مساء، وتشمل الحناكية والمهد.

الأرصاد أمطار حالات ماطرة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: حالات ماطرة بالشرقية والشمالية وأتربة مثارة بالمدينة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق الشرقية والحدود الشمالية والمدينة المنورة لحالات مناخية متباينة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، وفي تنبيه متقدم، إلى أن الشرقية تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والأتربة المثارة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية تستمر للسادسة مساء.

وتشمل الحالة محافظات: (الجبيل، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا).

وفي تنبيه متقدم آخر، أفادت الأرصاد بتعرض منطقة الحدود الشمالية لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية، تستمر للسادسة مساء، وتشمل: (العويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

وأفادت الهيئة بتعرض المدينة المنورة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر للسابعة مساء، وتشمل الحناكية والمهد.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
09:49 AM

الأرصاد: حالات ماطرة بالشرقية والشمالية وأتربة مثارة بالمدينة

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات وتستمر للمساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق الشرقية والحدود الشمالية والمدينة المنورة لحالات مناخية متباينة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، وفي تنبيه متقدم، إلى أن الشرقية تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والأتربة المثارة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية تستمر للسادسة مساء.

وتشمل الحالة محافظات: (الجبيل، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا).

وفي تنبيه متقدم آخر، أفادت الأرصاد بتعرض منطقة الحدود الشمالية لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية، تستمر للسادسة مساء، وتشمل: (العويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

وأفادت الهيئة بتعرض المدينة المنورة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر للسابعة مساء، وتشمل الحناكية والمهد.

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