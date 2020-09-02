"أمانة جدة" تضبط 722 سيارة نقل مخالفة خلال شهر أغسطس الماضي

تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية

ضبطت أمانة جدة (722) سيارة نقل مخالفة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى ضخ المياه من قِبل الصهاريج في أماكن ممنوعة، ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وبيَّت أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفذ جولات ميدانية مكثفة لتطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، وذلك لما تسببه من أضرار وإزعاج أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضاف "الزهراني" أن البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية تعمل من أجل مكافحة الظواهر السلبية بأحياء المحافظة ولا تهاون في ذلك.

وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان محافظة جدة على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، ودعا إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.