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عميد اتصالات الرياض ينعي "الدوسري"

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، عبدالهادي الدوسري، أحد منسوبي إدارة الحاسب بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وستقام صلاة الجنازة في ‏جامع الأمير فهد بن محمد، على طريق الحائر اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر إن شاء الله.

اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وثبّته على القول الثابت.

من جانبه تَقدّم عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، بأحرّ التعازي والمواساة لأسرة الفقيد؛ داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وللتواصل جوال شقيقه (أ.علي) 0582913572

والعزاء في منزل والده بحي الشفاء بالرياض، من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء.

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عميد اتصالات الرياض ينعي "الدوسري"
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، عبدالهادي الدوسري، أحد منسوبي إدارة الحاسب بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وستقام صلاة الجنازة في ‏جامع الأمير فهد بن محمد، على طريق الحائر اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر إن شاء الله.

اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وثبّته على القول الثابت.

من جانبه تَقدّم عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، بأحرّ التعازي والمواساة لأسرة الفقيد؛ داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وللتواصل جوال شقيقه (أ.علي) 0582913572

والعزاء في منزل والده بحي الشفاء بالرياض، من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:16 AM

عميد اتصالات الرياض ينعي "الدوسري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، عبدالهادي الدوسري، أحد منسوبي إدارة الحاسب بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وستقام صلاة الجنازة في ‏جامع الأمير فهد بن محمد، على طريق الحائر اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر إن شاء الله.

اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وثبّته على القول الثابت.

من جانبه تَقدّم عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، بأحرّ التعازي والمواساة لأسرة الفقيد؛ داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وللتواصل جوال شقيقه (أ.علي) 0582913572

والعزاء في منزل والده بحي الشفاء بالرياض، من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء.

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