مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث مروري شمال الأفلاج

الجهات الأمنية والهلال الأحمر باشرت الموقع وسجلت تقريراً حوله

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر حادث مروري وقع مساء اليوم الأحد شمال محافظة الأفلاج.

وفي التفاصيل، تسبب حادث مروري وقع مساء اليوم الأحد 55 كم شمال الأفلاج في وفاة وافدين من جنسية باكستانية، كما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم من جنسية باكستانية وثالث من جنسية أفغانية.

وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر بالمحافظة موقع الحادث وسجلت تقريراً حوله.