اتحاد الرياضة للجميع يطلق مبادرة "معاً نتحرك"

تعد الأولى من نوعها.. ضمن برنامج جودة الحياة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن إطلاق فعالية رياضية نوعية تحت عنوان " معاً نتحرك"، التي تعد الأولى من نوعها خلال موسم صيف هذا العام.

ويعد هذا النشاط الرياضي، الذي يتسم بطابع افتراضي، جزءاً من سلسلة أنشطة رياضية يعتزم الاتحاد تنظيمها خلال الفترة المقبلة، إذ يمكن للراغبين في المشاركة بالتسجيل كفرد أو من ضمن مجموعة في الفعالية ابتداءً من 17 يوليو وحتى 26 يوليو 2020، من خلال الدخول إلى الرابط التالي: sfa.sa/ST

وسيتاح للمشاركين في الفعالية الافتراضية ضمن رياضتي المشي والجري الاختيار ما بين إكمال كامل مسافة الماراثون الممتدة إلى 42 كلم، أو 21 كلم التي تمثل نصف مسافة الماراثون، وذلك على مدار 10 أيام تبدأ في 17 يوليو الجاري. ويمكن أيضاً للأطفال المشاركة في الفعالية حيث خصصت مسافة 10 كلم للذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

وتعد هذه الفعالية هي أول فعالية ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بعد رفع منع التجول، وتهدف إلى استقطاب المشاركين من جميع فئات المجتمع لممارسة رياضتي المشي والجري، في حين سيكرم الفائزون بميداليات وشهادات التقدير.

وستقام الفعالية الافتراضية عبر استخدام مرن للتقنية حيث يمكن للمشاركين في الفعالية استخدام أي متتبع رقمي للنشاط البدني ومن ثم تحميل البيانات يومياً على منصة "نتائج السباق" لتسجيل التقدم المستمر في النتائج.

وأشار الاتحاد إلى أن المشاركين سيتلقون بعد التسجيل بريدا إلكترونيا يحتوي على تعليمات عن كيفية استخدام منصة "نتائج السباق" ورابط خاص، يسمح لهم بتسجيل المسافة المقطوعة والمدة الزمنية لممارسة النشاط، وبعد ذلك سيتحقق من المعلومات عبر شاشة المتتبع الرقمي للنشاط البدني، وتتيح هذه المنصة للمستخدمين الاطلاع على التقدم ومشاركته مع المتنافسين الآخرين، مع استعراض أسماء متصدري السباق لمختلف الفئات (العمر، والجنس، والمسافة) في الصفحة نفسها.

ويسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومن خلال هذه الفعالية، إلى تشجيع المجموعات الرياضية المجتمعية على المشاركة والانضمام إلى "معاً نتحرك"، حيث يمكن لأعضاء المجموعات الرياضية المنافسة على الفئات الفردية والجماعية كافة، وذلك بعد استكمال إجراءات التسجيل.

كما تعد المبادرة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، وتهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 لتعزيز مستويات مشاركة المجتمع في الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية وتحديداً خلال موسم الصيف.



وتأتي هذه الفعالية في الوقت الذي كشف فيه استطلاع أجراه الاتحاد عن زيادة مستويات المشي بنسبة 60% في المملكة، وذلك منذ شهر مارس الماضي، فيما شهدت مستويات ممارسة رياضة الجري ارتفاعاً بنسبة 30%.، إذ تعد مبادرة "معاً نتحرك " واحدة من سلسلة فعاليات رياضية ينظمها اتحاد الرياضة للجميع لتحفيز جميع فئات المجتمع لممارسة رياضتي المشي والجري خلال الأشهر القادمة.

