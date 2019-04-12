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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية بمحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية بمحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:56 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية بمحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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