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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

إمارة مكة: تدشين مركز لتقديم لقاح كورونا الأحد المقبل

داخل مبناها.. تفتتحه وزارة الصحة ويخدم منسوبي الإمارة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن وزارة الصحة ستدشن مركزاً لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإمارة، بمقر مبنى الإمارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

إمارة منطقة مكة المكرمة

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إمارة مكة: تدشين مركز لتقديم لقاح كورونا الأحد المقبل
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن وزارة الصحة ستدشن مركزاً لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإمارة، بمقر مبنى الإمارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:34 PM

إمارة مكة: تدشين مركز لتقديم لقاح كورونا الأحد المقبل

داخل مبناها.. تفتتحه وزارة الصحة ويخدم منسوبي الإمارة

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن وزارة الصحة ستدشن مركزاً لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإمارة، بمقر مبنى الإمارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

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