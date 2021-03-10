أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن وزارة الصحة ستدشن مركزاً لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإمارة، بمقر مبنى الإمارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
إمارة مكة: تدشين مركز لتقديم لقاح كورونا الأحد المقبل
داخل مبناها.. تفتتحه وزارة الصحة ويخدم منسوبي الإمارة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن وزارة الصحة ستدشن مركزاً لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإمارة، بمقر مبنى الإمارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.إمارة منطقة مكة المكرمة
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إمارة مكة: تدشين مركز لتقديم لقاح كورونا الأحد المقبلعبدالله الراجحي سبق 2021-03-10
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:34 PM
إمارة مكة: تدشين مركز لتقديم لقاح كورونا الأحد المقبل
داخل مبناها.. تفتتحه وزارة الصحة ويخدم منسوبي الإمارة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن وزارة الصحة ستدشن مركزاً لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإمارة، بمقر مبنى الإمارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
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