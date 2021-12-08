اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة بالرصيفة

والمصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠

عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرصيفة جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد أمس الثلاثاء في مقر جمعية مراكز الأحياء في حي الحمراء بمكة مكة المكرمة.

وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس المجلس السابق، الدكتور طلال بن محمد أبو النور، رحب فيها بالأعضاء مقدمًا شكره للجميع على ما قدَّموا خلال الدورة الماضية.

كما تمت المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠، واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.

وفي نهاية الجلسة تم ترشيح الأعضاء الجدد، بحضور ممثلَي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ماجد المحمادي وثلاب المحمادي.

وجاء الترشيح على النحو الآتي: الشيخ صالح اللقماني رئيسًا، والشيخ عبد الله الأحمدي نائبًا للرئيس، والشيخ هاشم اللقماني مسؤولاً ماليًّا، والشيخ عبد الله اللحياني عضوًا، والشيخ أحمد البركاتي عضوًا، والشيخ مسعود المطرفي عضوًا، والشيخ إبراهيم عضوًا.

وجاء اعتماد أعضاء مجلس جمعية الدعوة بالرصيفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة أربعة أعوام.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة، الشيخ صالح اللقماني، شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة على تعاونه وتسهيله اعتماد المجلس الجديد. كما قدم التهنئة للأعضاء الذين تم ترشيحهم لعضوية الجمعية سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد.