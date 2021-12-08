النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة بالرصيفة

والمصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠

عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرصيفة جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد أمس الثلاثاء في مقر جمعية مراكز الأحياء في حي الحمراء بمكة مكة المكرمة.

وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس المجلس السابق، الدكتور طلال بن محمد أبو النور، رحب فيها بالأعضاء مقدمًا شكره للجميع على ما قدَّموا خلال الدورة الماضية.

كما تمت المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠، واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.

وفي نهاية الجلسة تم ترشيح الأعضاء الجدد، بحضور ممثلَي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ماجد المحمادي وثلاب المحمادي.

وجاء الترشيح على النحو الآتي: الشيخ صالح اللقماني رئيسًا، والشيخ عبد الله الأحمدي نائبًا للرئيس، والشيخ هاشم اللقماني مسؤولاً ماليًّا، والشيخ عبد الله اللحياني عضوًا، والشيخ أحمد البركاتي عضوًا، والشيخ مسعود المطرفي عضوًا، والشيخ إبراهيم عضوًا.

وجاء اعتماد أعضاء مجلس جمعية الدعوة بالرصيفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة أربعة أعوام.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة، الشيخ صالح اللقماني، شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة على تعاونه وتسهيله اعتماد المجلس الجديد. كما قدم التهنئة للأعضاء الذين تم ترشيحهم لعضوية الجمعية سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة بالرصيفة
سبق

عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرصيفة جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد أمس الثلاثاء في مقر جمعية مراكز الأحياء في حي الحمراء بمكة مكة المكرمة.

وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس المجلس السابق، الدكتور طلال بن محمد أبو النور، رحب فيها بالأعضاء مقدمًا شكره للجميع على ما قدَّموا خلال الدورة الماضية.

كما تمت المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠، واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.

وفي نهاية الجلسة تم ترشيح الأعضاء الجدد، بحضور ممثلَي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ماجد المحمادي وثلاب المحمادي.

وجاء الترشيح على النحو الآتي: الشيخ صالح اللقماني رئيسًا، والشيخ عبد الله الأحمدي نائبًا للرئيس، والشيخ هاشم اللقماني مسؤولاً ماليًّا، والشيخ عبد الله اللحياني عضوًا، والشيخ أحمد البركاتي عضوًا، والشيخ مسعود المطرفي عضوًا، والشيخ إبراهيم عضوًا.

وجاء اعتماد أعضاء مجلس جمعية الدعوة بالرصيفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة أربعة أعوام.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة، الشيخ صالح اللقماني، شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة على تعاونه وتسهيله اعتماد المجلس الجديد. كما قدم التهنئة للأعضاء الذين تم ترشيحهم لعضوية الجمعية سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:32 PM

اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة بالرصيفة

والمصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
25

عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرصيفة جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد أمس الثلاثاء في مقر جمعية مراكز الأحياء في حي الحمراء بمكة مكة المكرمة.

وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس المجلس السابق، الدكتور طلال بن محمد أبو النور، رحب فيها بالأعضاء مقدمًا شكره للجميع على ما قدَّموا خلال الدورة الماضية.

كما تمت المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠، واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.

وفي نهاية الجلسة تم ترشيح الأعضاء الجدد، بحضور ممثلَي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ماجد المحمادي وثلاب المحمادي.

وجاء الترشيح على النحو الآتي: الشيخ صالح اللقماني رئيسًا، والشيخ عبد الله الأحمدي نائبًا للرئيس، والشيخ هاشم اللقماني مسؤولاً ماليًّا، والشيخ عبد الله اللحياني عضوًا، والشيخ أحمد البركاتي عضوًا، والشيخ مسعود المطرفي عضوًا، والشيخ إبراهيم عضوًا.

وجاء اعتماد أعضاء مجلس جمعية الدعوة بالرصيفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة أربعة أعوام.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة، الشيخ صالح اللقماني، شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة على تعاونه وتسهيله اعتماد المجلس الجديد. كما قدم التهنئة للأعضاء الذين تم ترشيحهم لعضوية الجمعية سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,353
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,617
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,368

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة