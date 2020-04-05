في خطاب الأحزان والمشاكل والآلام.. الملكة إليزابيث للبريطانيين: كونوا أقوياء

طالبتهم بالانضباط والتواضع خلال الفترة التي تُواجِه فيها البلادُ وباء كورونا

تتوجه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى شعبها، في خطاب نادر تبثه محطات التلفزيون والإذاعة مساء الأحد؛ سعيًا لمطالبتهم بالانضباط خلال الفترة التي تُواجه البلاد فيها وباء كورونا.

ويأتي خطاب الملكة بعد نحو أسبوع من إعلان إصابة ولي عهدها الأمير تشارلز أمير ويلز بالفيروس ودخوله الحجر الصحي.

ومن المقرر أن تعترف الملكة في خطابها بالأحزان والمشاكل المالية والآلام التي يمرّ بها الشعب خلال الأزمة، كما ستُوَجه الشكرَ للعاملين في قطاع الرعاية الصحية على جهدهم ودورهم الهام خلال الوباء.

وستقول الملكة في خطابها: "أتمنى خلال السنوات المقبلة أن يكون كل شخص قادرًا على التحدث بفخر عما فعله لمواجهة هذا التحدي، وبالنسبة لهؤلاء الذين سيأتون من بعدنا، أرجو أن يقولوا إن أبناء هذا الجيل البريطاني كانوا أقوياء بقدر الأجيال التي سبقتهم، وإن سمات الانضباط والتواضع والشعور بالآخرين ومراعاتهم لا تزال من سمات هذه البلاد".

وقد تم تصوير الخطاب المتلفز بواسطة مصور واحد ارتدى ملابس عزل صحية بينما مارَسَ بقية الطاقم الفني عملهم من غرفة أخرى؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".