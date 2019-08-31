النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لجنة المدني في شقراء" تجتمع.. وتؤكد ضرورة إزالة التعديات على الأودية

أوصت بتعيين "مسؤول سلامة" بالدوائر الحكومية وبحثت الاستعداد للأمطار

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، بحضور مدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، وكافة أعضاء اللجنة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل محافظ شقراء؛ حثّ الجميع فيها على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون البَنّاء بين كافة الأجهزة الحكومية في محافظة شقراء ومراكزها لخدمة الوطن والمواطن.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة، واتّخذت التوصيات اللازمة وفي مقدمتها التأكيد على أهمية تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي إلى شبكة أرضية في محافظة شقراء، إزالة كافة التعديات من بطون الأودية.

وشملت التوصيات: "التأكيد على البلديات في المحافظة وفرع وزارة النقل بتنظيف مجاري الأودية وإزالة النفايات منها، كل حسب نطاقه الإشرافي، التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية بمحافظة شقراء على تعيين "مسؤول مختص بالسلامة" لمتابعة وسائل السلامة والإطفاء وإزالة المخاطر من المباني الحكومية".

من جانبه أكّد "المجلي" أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين كافة أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر، ومناقشة الاستعدادات من قبل كافة الجهات المعنية في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"لجنة المدني في شقراء" تجتمع.. وتؤكد ضرورة إزالة التعديات على الأودية
سبق

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، بحضور مدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، وكافة أعضاء اللجنة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل محافظ شقراء؛ حثّ الجميع فيها على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون البَنّاء بين كافة الأجهزة الحكومية في محافظة شقراء ومراكزها لخدمة الوطن والمواطن.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة، واتّخذت التوصيات اللازمة وفي مقدمتها التأكيد على أهمية تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي إلى شبكة أرضية في محافظة شقراء، إزالة كافة التعديات من بطون الأودية.

وشملت التوصيات: "التأكيد على البلديات في المحافظة وفرع وزارة النقل بتنظيف مجاري الأودية وإزالة النفايات منها، كل حسب نطاقه الإشرافي، التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية بمحافظة شقراء على تعيين "مسؤول مختص بالسلامة" لمتابعة وسائل السلامة والإطفاء وإزالة المخاطر من المباني الحكومية".

من جانبه أكّد "المجلي" أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين كافة أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر، ومناقشة الاستعدادات من قبل كافة الجهات المعنية في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
01:32 PM

"لجنة المدني في شقراء" تجتمع.. وتؤكد ضرورة إزالة التعديات على الأودية

أوصت بتعيين "مسؤول سلامة" بالدوائر الحكومية وبحثت الاستعداد للأمطار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
1
115

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، بحضور مدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، وكافة أعضاء اللجنة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل محافظ شقراء؛ حثّ الجميع فيها على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون البَنّاء بين كافة الأجهزة الحكومية في محافظة شقراء ومراكزها لخدمة الوطن والمواطن.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة، واتّخذت التوصيات اللازمة وفي مقدمتها التأكيد على أهمية تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي إلى شبكة أرضية في محافظة شقراء، إزالة كافة التعديات من بطون الأودية.

وشملت التوصيات: "التأكيد على البلديات في المحافظة وفرع وزارة النقل بتنظيف مجاري الأودية وإزالة النفايات منها، كل حسب نطاقه الإشرافي، التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية بمحافظة شقراء على تعيين "مسؤول مختص بالسلامة" لمتابعة وسائل السلامة والإطفاء وإزالة المخاطر من المباني الحكومية".

من جانبه أكّد "المجلي" أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين كافة أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر، ومناقشة الاستعدادات من قبل كافة الجهات المعنية في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,662
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,276
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,220
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,556

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة