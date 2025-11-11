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غدًا.. "إنسان" تدشن برنامج "القائد المتكامل" لتأهيل قيادات الصف الثاني

يشمل منظومة من البرامج المتخصصة لتحسين الأداء القيادي بالجمعية

يدشن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، برنامج القائد المتكامل يوم غد الخميس، بحضور مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، وقيادات ومنسوبي الجمعية، في مركز الحوار الوطني بالرياض.

وتتلخص فكرة البرنامج في إعداد وتطوير الصف الثاني من القيادات لجميع الموظفين والموظفات الذين لا يشغلون مناصب قيادية كمساعدين ومديري إدارات رئيسية.

ويشمل البرنامج منظومة من البرامج المتخصصة المتكاملة، صُمم ليناسب تطوير القيادات وتحسين الأداء القيادي في الجمعية على مستويات متتابعة بتدرج تأسيسي إلى المستوى الأعلى بدءًا من الإنتاجية الشخصية الفعالة، والقيادة الشخصية الفعالة، والقيادة التحفيزية الفعالة، وصولًا إلى القيادة الاستراتيجية الفعالة.

وعملت الجمعية على استقطاب أفضل البرامج العالمية؛ لتمكين وتطوير الأداء القيادي وصناعة قادة المستقبل، ومن أهمها تلك البرامج التي تتميز بخصائص تزيد من تطوير أدائه وتحسين ممارساته.

جدير بالذكر أن منهجية برنامج القائد المتكامل تعتمد على تحليل الأداء الحالي للمشارك، من خلال تحليل الأداء التنظيمي وأبرز التحديات التي تواجه المشارك في عمله وتحويلها إلى أهداف قابلة للقياس، إضافة إلى وضع خطة عملية من خلال البرنامج للبدء بالخطوات بتحقيق الأهداف. كما اشتملت منهجية البرنامج على لقاءات أسبوعية مرنة في مقر العمل، ومتابعة استشارية مع المشاركين خلال التطبيق العملي، وتقييم أسبوعي للتقدم من خلال نماذج الواجبات والالتزامات، وآخر نصفي لتقييم إنجازات المشارك خلال الأسابيع السابقة.

ويُعد برنامج القائد المتكامل الذي أقرته الجمعية، أكبرَ برنامج تدريبي موجّه للعاملين في القطاع غير الربحي؛ حيث يحتوي على تدريب مكثف لمدة 8 أشهر؛ وهو ما يعادل عدة دبلومات متنوعة تقدم في مجالات متوفرة بالسوق التدريبي حاليًا.

ويتميز البرنامج بتخريج قيادات ملهمة في مجال العمل الخيري، قادرين على إعداد إدارة الخطط الاستراتيجية للمنظمات بإذن الله، وسيمنح المشاركين شهادة من الشركة الأم وهي شركة عالمية ومرموقة في إعداد القادة، إضافة إلى شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب الفني عند تجاوز المرحلة الرابعة.

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. "إنسان" تدشن برنامج "القائد المتكامل" لتأهيل قيادات الصف الثاني
سبق

يدشن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، برنامج القائد المتكامل يوم غد الخميس، بحضور مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، وقيادات ومنسوبي الجمعية، في مركز الحوار الوطني بالرياض.

وتتلخص فكرة البرنامج في إعداد وتطوير الصف الثاني من القيادات لجميع الموظفين والموظفات الذين لا يشغلون مناصب قيادية كمساعدين ومديري إدارات رئيسية.

ويشمل البرنامج منظومة من البرامج المتخصصة المتكاملة، صُمم ليناسب تطوير القيادات وتحسين الأداء القيادي في الجمعية على مستويات متتابعة بتدرج تأسيسي إلى المستوى الأعلى بدءًا من الإنتاجية الشخصية الفعالة، والقيادة الشخصية الفعالة، والقيادة التحفيزية الفعالة، وصولًا إلى القيادة الاستراتيجية الفعالة.

وعملت الجمعية على استقطاب أفضل البرامج العالمية؛ لتمكين وتطوير الأداء القيادي وصناعة قادة المستقبل، ومن أهمها تلك البرامج التي تتميز بخصائص تزيد من تطوير أدائه وتحسين ممارساته.

جدير بالذكر أن منهجية برنامج القائد المتكامل تعتمد على تحليل الأداء الحالي للمشارك، من خلال تحليل الأداء التنظيمي وأبرز التحديات التي تواجه المشارك في عمله وتحويلها إلى أهداف قابلة للقياس، إضافة إلى وضع خطة عملية من خلال البرنامج للبدء بالخطوات بتحقيق الأهداف. كما اشتملت منهجية البرنامج على لقاءات أسبوعية مرنة في مقر العمل، ومتابعة استشارية مع المشاركين خلال التطبيق العملي، وتقييم أسبوعي للتقدم من خلال نماذج الواجبات والالتزامات، وآخر نصفي لتقييم إنجازات المشارك خلال الأسابيع السابقة.

ويُعد برنامج القائد المتكامل الذي أقرته الجمعية، أكبرَ برنامج تدريبي موجّه للعاملين في القطاع غير الربحي؛ حيث يحتوي على تدريب مكثف لمدة 8 أشهر؛ وهو ما يعادل عدة دبلومات متنوعة تقدم في مجالات متوفرة بالسوق التدريبي حاليًا.

ويتميز البرنامج بتخريج قيادات ملهمة في مجال العمل الخيري، قادرين على إعداد إدارة الخطط الاستراتيجية للمنظمات بإذن الله، وسيمنح المشاركين شهادة من الشركة الأم وهي شركة عالمية ومرموقة في إعداد القادة، إضافة إلى شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب الفني عند تجاوز المرحلة الرابعة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
01:52 PM

غدًا.. "إنسان" تدشن برنامج "القائد المتكامل" لتأهيل قيادات الصف الثاني

يشمل منظومة من البرامج المتخصصة لتحسين الأداء القيادي بالجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يدشن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، برنامج القائد المتكامل يوم غد الخميس، بحضور مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، وقيادات ومنسوبي الجمعية، في مركز الحوار الوطني بالرياض.

وتتلخص فكرة البرنامج في إعداد وتطوير الصف الثاني من القيادات لجميع الموظفين والموظفات الذين لا يشغلون مناصب قيادية كمساعدين ومديري إدارات رئيسية.

ويشمل البرنامج منظومة من البرامج المتخصصة المتكاملة، صُمم ليناسب تطوير القيادات وتحسين الأداء القيادي في الجمعية على مستويات متتابعة بتدرج تأسيسي إلى المستوى الأعلى بدءًا من الإنتاجية الشخصية الفعالة، والقيادة الشخصية الفعالة، والقيادة التحفيزية الفعالة، وصولًا إلى القيادة الاستراتيجية الفعالة.

وعملت الجمعية على استقطاب أفضل البرامج العالمية؛ لتمكين وتطوير الأداء القيادي وصناعة قادة المستقبل، ومن أهمها تلك البرامج التي تتميز بخصائص تزيد من تطوير أدائه وتحسين ممارساته.

جدير بالذكر أن منهجية برنامج القائد المتكامل تعتمد على تحليل الأداء الحالي للمشارك، من خلال تحليل الأداء التنظيمي وأبرز التحديات التي تواجه المشارك في عمله وتحويلها إلى أهداف قابلة للقياس، إضافة إلى وضع خطة عملية من خلال البرنامج للبدء بالخطوات بتحقيق الأهداف. كما اشتملت منهجية البرنامج على لقاءات أسبوعية مرنة في مقر العمل، ومتابعة استشارية مع المشاركين خلال التطبيق العملي، وتقييم أسبوعي للتقدم من خلال نماذج الواجبات والالتزامات، وآخر نصفي لتقييم إنجازات المشارك خلال الأسابيع السابقة.

ويُعد برنامج القائد المتكامل الذي أقرته الجمعية، أكبرَ برنامج تدريبي موجّه للعاملين في القطاع غير الربحي؛ حيث يحتوي على تدريب مكثف لمدة 8 أشهر؛ وهو ما يعادل عدة دبلومات متنوعة تقدم في مجالات متوفرة بالسوق التدريبي حاليًا.

ويتميز البرنامج بتخريج قيادات ملهمة في مجال العمل الخيري، قادرين على إعداد إدارة الخطط الاستراتيجية للمنظمات بإذن الله، وسيمنح المشاركين شهادة من الشركة الأم وهي شركة عالمية ومرموقة في إعداد القادة، إضافة إلى شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب الفني عند تجاوز المرحلة الرابعة.

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