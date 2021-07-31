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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران وجازان وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة نجران تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح السبت. وتستمر الحالة على بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة جازان استمرار أمطار رعدية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران وجازان وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة نجران تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح السبت. وتستمر الحالة على بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة جازان استمرار أمطار رعدية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
01:21 AM

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران وجازان وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة نجران تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح السبت. وتستمر الحالة على بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة جازان استمرار أمطار رعدية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

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