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"مركزي جازان": 56 ألف مراجع وأكثر من 2600 عملية جراحية في 4 أشهر

قالت "صحة جازان" إن أقسام الجراحة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرت 2637 عملية جراحية خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021.

وأوضحت أن عدد عمليات الجراحة العامة بلغ 2013 عملية جراحية صغرى وكبرى، وبلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 624 عملية جراحية.

وبيّنت أن عدد الحالات التي تم تنويمها في أقسام المستشفى 4734 حالة تنويم خلال الفترة ذاتها. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقدمها المستشفيات المتخصصة والمركزية والطرفية في المنطقة للرقي بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، بما يتوافق مع رؤية السعودية ومقام الوزارة.

وبيّنت أن قسمَي الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان استقبلا 56772 مراجعًا خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021؛ إذ بلغ عدد المراجعين في قسم الطوارئ 13528 مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين في قسم العيادات الخارجية 43244 مراجعًا.

وأضافت بأن عدد الوصفات الطبية التي صرفها قسم الصيدلية بالمستشفى خلال الفترة ذاتها 60609 وصفات طبية، إضافة إلى 24144 فحصًا إشعاعيًّا أجراه قسم الأشعة للمرضى والمراجعين.

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"مركزي جازان": 56 ألف مراجع وأكثر من 2600 عملية جراحية في 4 أشهر
سبق

قالت "صحة جازان" إن أقسام الجراحة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرت 2637 عملية جراحية خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021.

وأوضحت أن عدد عمليات الجراحة العامة بلغ 2013 عملية جراحية صغرى وكبرى، وبلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 624 عملية جراحية.

وبيّنت أن عدد الحالات التي تم تنويمها في أقسام المستشفى 4734 حالة تنويم خلال الفترة ذاتها. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقدمها المستشفيات المتخصصة والمركزية والطرفية في المنطقة للرقي بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، بما يتوافق مع رؤية السعودية ومقام الوزارة.

وبيّنت أن قسمَي الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان استقبلا 56772 مراجعًا خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021؛ إذ بلغ عدد المراجعين في قسم الطوارئ 13528 مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين في قسم العيادات الخارجية 43244 مراجعًا.

وأضافت بأن عدد الوصفات الطبية التي صرفها قسم الصيدلية بالمستشفى خلال الفترة ذاتها 60609 وصفات طبية، إضافة إلى 24144 فحصًا إشعاعيًّا أجراه قسم الأشعة للمرضى والمراجعين.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
08:47 PM

"مركزي جازان": 56 ألف مراجع وأكثر من 2600 عملية جراحية في 4 أشهر

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قاسم الخبراني - جازان
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قالت "صحة جازان" إن أقسام الجراحة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرت 2637 عملية جراحية خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021.

وأوضحت أن عدد عمليات الجراحة العامة بلغ 2013 عملية جراحية صغرى وكبرى، وبلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 624 عملية جراحية.

وبيّنت أن عدد الحالات التي تم تنويمها في أقسام المستشفى 4734 حالة تنويم خلال الفترة ذاتها. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقدمها المستشفيات المتخصصة والمركزية والطرفية في المنطقة للرقي بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، بما يتوافق مع رؤية السعودية ومقام الوزارة.

وبيّنت أن قسمَي الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان استقبلا 56772 مراجعًا خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021؛ إذ بلغ عدد المراجعين في قسم الطوارئ 13528 مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين في قسم العيادات الخارجية 43244 مراجعًا.

وأضافت بأن عدد الوصفات الطبية التي صرفها قسم الصيدلية بالمستشفى خلال الفترة ذاتها 60609 وصفات طبية، إضافة إلى 24144 فحصًا إشعاعيًّا أجراه قسم الأشعة للمرضى والمراجعين.

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