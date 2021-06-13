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جدة.. تحرير مخالفات لعدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

خلال حملة دهم نفذتها الجهات الأمنية في عدة أحياء بالمحافظة اليوم

نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة دهم طالت أحياء مشرفة والعزيزية وبني مالك والبوادي بمحافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي، ومنع تكدس العمالة في الشوارع وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات في الطرقات.

وكثفت شرطة منطقة مكة المكرمة وجودها في الأسواق الشعبية، وأسفرت الحملة عن ضبط تجمعات ومخالفين لأنظمة التباعد الجسدي وعدم لبس الكمامة وتم فرض العقوبات بحق المخالفين.

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جدة.. تحرير مخالفات لعدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة
سبق

نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة دهم طالت أحياء مشرفة والعزيزية وبني مالك والبوادي بمحافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي، ومنع تكدس العمالة في الشوارع وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات في الطرقات.

وكثفت شرطة منطقة مكة المكرمة وجودها في الأسواق الشعبية، وأسفرت الحملة عن ضبط تجمعات ومخالفين لأنظمة التباعد الجسدي وعدم لبس الكمامة وتم فرض العقوبات بحق المخالفين.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:08 PM

جدة.. تحرير مخالفات لعدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

خلال حملة دهم نفذتها الجهات الأمنية في عدة أحياء بالمحافظة اليوم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
3,714

نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة دهم طالت أحياء مشرفة والعزيزية وبني مالك والبوادي بمحافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي، ومنع تكدس العمالة في الشوارع وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات في الطرقات.

وكثفت شرطة منطقة مكة المكرمة وجودها في الأسواق الشعبية، وأسفرت الحملة عن ضبط تجمعات ومخالفين لأنظمة التباعد الجسدي وعدم لبس الكمامة وتم فرض العقوبات بحق المخالفين.

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