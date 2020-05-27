البرازيل تقترب من عتبة 400 ألف إصابة بكورونا
ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم من الفيروس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 391 ألفاً و222 بعد إحصاء 16324 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت الوزارة أيضاً بتسجيل 1039 وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي الوفيات بالبرازيل إلى 24 ألفاً و512.
وبحسب السلطات الصحية، من المرتقب أن تصل ذروة الوباء في البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم من فيروس كورونا، في يوليو المقبل.
فيروس كورونا الجديد
البرازيل تقترب من عتبة 400 ألف إصابة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-27
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 391 ألفاً و222 بعد إحصاء 16324 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت الوزارة أيضاً بتسجيل 1039 وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي الوفيات بالبرازيل إلى 24 ألفاً و512.
وبحسب السلطات الصحية، من المرتقب أن تصل ذروة الوباء في البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم من فيروس كورونا، في يوليو المقبل.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:25 AM
البرازيل تقترب من عتبة 400 ألف إصابة بكورونا
ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم من الفيروس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 391 ألفاً و222 بعد إحصاء 16324 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت الوزارة أيضاً بتسجيل 1039 وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي الوفيات بالبرازيل إلى 24 ألفاً و512.
وبحسب السلطات الصحية، من المرتقب أن تصل ذروة الوباء في البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم من فيروس كورونا، في يوليو المقبل.