البرازيل تقترب من عتبة 400 ألف إصابة بكورونا

ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم من الفيروس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 391 ألفاً و222 بعد إحصاء 16324 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضاً بتسجيل 1039 وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي الوفيات بالبرازيل إلى 24 ألفاً و512.

وبحسب السلطات الصحية، من المرتقب أن تصل ذروة الوباء في البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم من فيروس كورونا، في يوليو المقبل.