ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,322,956 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 373,167 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تسجل 220,887 إصابة مؤكدة و2,083 وفاة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-11 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 220,887 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) و2,083 حالة وفاة. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,322,956 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 373,167 حالة وفاة.





11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 11:46 PM

الولايات المتحدة تسجل 220,887 إصابة مؤكدة و2,083 وفاة بـ"كورونا" أكثر من 373 ألفاً فارقوا الحياة والعدد الإجمالي للإصابات يتجاوز 22 مليوناً





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 220,887 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) و2,083 حالة وفاة.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,322,956 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 373,167 حالة وفاة.



