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"مدن" توقّع عقد تأجير أرض صناعية باستثمارات 800 مليون ريال

بالتعاون مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"، عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 42 ألف متر وحجم استثمارات يتجاوز 800 مليون ريال.

وقال مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم: توقيع العقد يأتي في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، كونه أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تقديم جميع المنتجات والتسهيلات التي ستسهم في سرعة وتيرة نمو هذه الصناعة وازدهارها.

من جانبه، ذكر الرئيس وعضو مجلس ادارة الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج" أيمن الحازمي، أن المصنع سيكون أحد الكيانات التي تقوم بتأمين احتياجات الوطن في عدة مجالات.

وأوضح أن عملية التصنيع تتم بالتعاون مع عدة شركات عالمية متخصصة في نفس المجال، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة من أجل بناء قدرات تصنيعية محلية متميزة في قطاعات الدفاع والطيران وكذلك النفط والغاز، ويصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما يزيد على 800 مليون ريال.

وأكد "الحازمي"، تطلع "وهج" إلى تأهيل أفضل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي وسعيها إلى رفع نسبة السعودة في الشركة.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدن" توقّع عقد تأجير أرض صناعية باستثمارات 800 مليون ريال
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"، عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 42 ألف متر وحجم استثمارات يتجاوز 800 مليون ريال.

وقال مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم: توقيع العقد يأتي في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، كونه أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تقديم جميع المنتجات والتسهيلات التي ستسهم في سرعة وتيرة نمو هذه الصناعة وازدهارها.

من جانبه، ذكر الرئيس وعضو مجلس ادارة الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج" أيمن الحازمي، أن المصنع سيكون أحد الكيانات التي تقوم بتأمين احتياجات الوطن في عدة مجالات.

وأوضح أن عملية التصنيع تتم بالتعاون مع عدة شركات عالمية متخصصة في نفس المجال، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة من أجل بناء قدرات تصنيعية محلية متميزة في قطاعات الدفاع والطيران وكذلك النفط والغاز، ويصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما يزيد على 800 مليون ريال.

وأكد "الحازمي"، تطلع "وهج" إلى تأهيل أفضل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي وسعيها إلى رفع نسبة السعودة في الشركة.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
01:54 PM

"مدن" توقّع عقد تأجير أرض صناعية باستثمارات 800 مليون ريال

بالتعاون مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"، عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 42 ألف متر وحجم استثمارات يتجاوز 800 مليون ريال.

وقال مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم: توقيع العقد يأتي في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، كونه أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تقديم جميع المنتجات والتسهيلات التي ستسهم في سرعة وتيرة نمو هذه الصناعة وازدهارها.

من جانبه، ذكر الرئيس وعضو مجلس ادارة الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج" أيمن الحازمي، أن المصنع سيكون أحد الكيانات التي تقوم بتأمين احتياجات الوطن في عدة مجالات.

وأوضح أن عملية التصنيع تتم بالتعاون مع عدة شركات عالمية متخصصة في نفس المجال، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة من أجل بناء قدرات تصنيعية محلية متميزة في قطاعات الدفاع والطيران وكذلك النفط والغاز، ويصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما يزيد على 800 مليون ريال.

وأكد "الحازمي"، تطلع "وهج" إلى تأهيل أفضل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي وسعيها إلى رفع نسبة السعودة في الشركة.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

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