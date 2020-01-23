الخارجية الأمريكية: حزب الله يعمل لصالح نظام إيران وليس للشعب اللبناني

"بومبيو": نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين

أعلنت الخارجية الأمريكية أن ميليشيا حزب الله اللبناني يعمل للنظام الإيراني وليس للشعب اللبناني، وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "الاحتجاجات في لبنان تقول كفى لحزب الله". مؤكدًا أن الاحتجاجات التي نراها في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة.

وأضاف بومبيو: "نريد حكومة غير فاسدة، تعكس إرادة اللبنانيين".

وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة قد اجتمعت للمرة الأولى أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا. وأكد عون "ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين على مستقبلهم".

وإثر الاجتماع شدَّد رئيس الوزراء الجديد حسان دياب على أن حكومته ليست سياسية، ووصفها بـ"حكومة إنقاذ"، معتبرًا أنها "لكل اللبنانيين".

ودعا دياب إلى "المحافظة على التعبير الديمقراطي"، كما أشاد بدعم الجيش وقوى الأمن للحفاظ على الأمن في لبنان.

وكانت تشكيلة الحكومة التي يرأسها دياب قد أُعلنت مساء أمس الثلاثاء بعد أن اتفق حزب الله وحلفاؤه على حكومة تضم 20 وزيرًا من التكنوقراط.

ويعاني لبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي في أعقاب احتجاجات واسعة ضد السياسيين الذين قادوا لبنان إلى أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية بين عامَي 1975 و1990.

ورشح حزب الله وحلفاؤه دياب الشهر الماضي.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع بيروت مع إعلان الحكومة الجديدة، وأغلقوا الطرق في مدن عدة باستخدام الإطارات وغيرها من الحواجز.