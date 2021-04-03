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الكويت تسجل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 235989 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة 1339 حالة وفاة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح له اليوم: أنه تم تسجيل 1264 حالة شفاء من الإصابة "بكوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 220521 حالة.

واضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 239 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14129 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 235989 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة 1339 حالة وفاة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح له اليوم: أنه تم تسجيل 1264 حالة شفاء من الإصابة "بكوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 220521 حالة.

واضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 239 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14129 حالة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
07:47 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:02 AM

الكويت تسجل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجلت الكويت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 235989 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة 1339 حالة وفاة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح له اليوم: أنه تم تسجيل 1264 حالة شفاء من الإصابة "بكوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 220521 حالة.

واضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 239 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14129 حالة.

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