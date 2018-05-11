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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

جازان.. تسجيل 4 حالات تعافٍ و3 إصابات بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس لـ789

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، والذي شهد كذلك الإعلان عن رصد حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا، منها حالتان في بيش وحالة مؤكدة في صبيا.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 789 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 623 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 57 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1 والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 152 حالة ومدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 6 الطوال 3 والعارضة حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. تسجيل 4 حالات تعافٍ و3 إصابات بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، والذي شهد كذلك الإعلان عن رصد حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا، منها حالتان في بيش وحالة مؤكدة في صبيا.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 789 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 623 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 57 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1 والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 152 حالة ومدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 6 الطوال 3 والعارضة حالة واحدة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
04:27 PM

جازان.. تسجيل 4 حالات تعافٍ و3 إصابات بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس لـ789

A A A
محمد المواسي - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، والذي شهد كذلك الإعلان عن رصد حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا، منها حالتان في بيش وحالة مؤكدة في صبيا.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 789 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 623 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 57 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1 والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 152 حالة ومدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 6 الطوال 3 والعارضة حالة واحدة.

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