النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها

لا يتحمل جميع الحقوق في حال كان تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية

قالت جمعية حماية المستهلك، إن من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها من الوقت الأصلي للإقلاع "الرحلات الدولية"، تأخر ١-٣ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير المرطبات والمشروبات، تأخر أكثر من ٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير سكن فندقي ومواصلات، تأخر ٣-٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير وجبة ملائمة.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها أكثر من ٦ ساعات فإنه يحق للمستهلك مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها ملغاة، وفي حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع أكثر من ٦ ساعات يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الموضحة أعلاه.


وتابعت: مع العلم بأن الناقل الجوي لا يتحمل جميع هذه الحقوق في حال كان تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها
سبق

قالت جمعية حماية المستهلك، إن من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها من الوقت الأصلي للإقلاع "الرحلات الدولية"، تأخر ١-٣ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير المرطبات والمشروبات، تأخر أكثر من ٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير سكن فندقي ومواصلات، تأخر ٣-٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير وجبة ملائمة.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها أكثر من ٦ ساعات فإنه يحق للمستهلك مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها ملغاة، وفي حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع أكثر من ٦ ساعات يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الموضحة أعلاه.


وتابعت: مع العلم بأن الناقل الجوي لا يتحمل جميع هذه الحقوق في حال كان تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
10:31 PM

تعرف على حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها

لا يتحمل جميع الحقوق في حال كان تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
3,503

قالت جمعية حماية المستهلك، إن من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها من الوقت الأصلي للإقلاع "الرحلات الدولية"، تأخر ١-٣ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير المرطبات والمشروبات، تأخر أكثر من ٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير سكن فندقي ومواصلات، تأخر ٣-٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير وجبة ملائمة.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها أكثر من ٦ ساعات فإنه يحق للمستهلك مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها ملغاة، وفي حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع أكثر من ٦ ساعات يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الموضحة أعلاه.


وتابعت: مع العلم بأن الناقل الجوي لا يتحمل جميع هذه الحقوق في حال كان تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,709
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,437

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة