c4 المدمر.. سفينة وشاحنة وزفاف.. أدلة تثبت الإرهاب التركي القطري بـ3 دول عربية

تقارير استخباراتية غربية وخبراء عسكريون يكشفون رابط الدولتين بـ"داعش" والتطرف

تشير تقارير استخباراتية غربية، إلى أن سفينة تركية أوصلت في عام 2018م كمية من مادة (C-4) إلى حلفاء تركيا في ليبيا، ومن ليبيا انتقل جزء من الكمية إلى سيناء؛ وهو الأمر الذي يتطابق مع نتائج التحقيقات وتحليل المتفجرات المستعملة في الحوادث الإرهابية التي حدثت في سيناء، وفي ليبيا، والتي ترتبط بداعش والجماعات المتحالفة معها.

جاء ذلك وفق ما كتبه، اليوم، محمد العرب، عبر "البيان" الإماراتية؛ حيث أشار إلى أن العبوة الواحدة تكفي لتدمير مساحات كبيرة، وتستطيع قتل كل من يحيط بالانفجار على بُعد 500 متر؛ حيث تعتبر مادة سي فور (C-4) من المواد شديدة الانفجار.

وبحسب الخبراء العسكريين؛ فإن العبوة الناسفة التي تزن 2 كيلوغرام من مادة (C-4) تعادل انفجار 18 كيلوغرامًا من مادة "تي إن تي" التقليدية؛ فالمادة عبارة عن خليط من أربع مواد شديدة الانفجار، وتكون على شكل قضبان، وتستخدم للاغتيالات وتصنيع الأحزمة الناسفة وتفخيخ السيارات التي يستخدمها الانتحاريون، وهي غالية الثمن؛ إذ تبلغ قيمة إنتاج ثلاث عبوات ناسفة جاهزة للتفجير، 25 ألف دولار؛ لذا تفضل الجماعات الإرهابية استخدام مادة متفجرة أرخص إلا إذا وجدت الممول.

وقد أكد مستشار كلية القادة والأركان اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، أن مادة (C-4) شديدة الانفجار كانت تهرب في السابق من خلال الأنفاق الموجودة على الحدود بين مصر وغزة، وأن السلطات المصرية عثرت مؤخرًا على 1500 كيلوغرام من مادة (C-4) في مخازن العناصر الإرهابية، وأن تلك المادة كان يتم تهريبها أيضًا من خلال ليبيا بعد وصولها من تركيا.

وأضاف: "أما في اليمن فالمعلومات التي حصلنا عليها، تؤكد أن آخر سيارة مفخخة انفجرت في عدن كانت مفخخة بمادة (C-4)، وقد ارتبط اسم قطر بهذه المادة بعد أن تم القبض على شاحنة تحوي مادة (C-4) مخفية في الإطار الاحتياط للشاحنة، وارتبط اسم الشاحنة بالقطري عبدالرحمن بن عمير".

هذا وقد أثار حضور عدد من المسؤولين القطريين -بينهم رئيس الوزراء القطري- حفل زفاف أحد أبناء "بن عمير" وهو المدرج على قوائم الإرهاب العربية والدولية؛ استنكارًا في الصحف العالمية الغربية؛ متسائلة عن مدى جدية النظام القطري في مكافحة الإرهاب.