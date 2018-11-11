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برامج ومبادرات مدرسية تواعد المرشدين الصحيين في ملتقاهم الثاني بالرياض

ينطلق الأربعاء المقبل .. و"الهاجري": "رشاقة" والفحص المبكر في المحاور الرئيسة

تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، الأربعاء المقبل، الملتقى السنوي الثاني للمرشدين الصحيين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في مسرح مدارس النبلاء الأهلية، برعاية مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي؛ وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومدير عام إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة، ومدير عام إدارة الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم، وعدد من الأطباء والمختصين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري؛ أن الملتقى يهدف إلى تقديم عروض تدريبية يقدمها عدد من الأطباء، تستهدف المرشدين الصحيين في المدارس وتدريبهم على البرامج والمبادرات الصحة المدرسية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للعام الدراسي الحالي.

وأضاف: "المحاور الرئيسة للملتقى ستتطرق إلى مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات (رشاقة)، وبرنامج الفحص الاستكشافي المبكر؛ والزيارات التفقدية للبيئة المدرسية؛ إضافة إلى المداخلات والإجابة عن تساؤلات الحضور".

وأشار "الهاجري"؛ إلى أن العروض التدريبية قُدمت في وقت سابق للمرشدات الصحيات على مستوى كل مكتب تعليم بنات بشكل مستقل؛ كما أن هناك برامج صحية مدرسية أخرى تضاف للبرامج المركزية السابقة، التي تنفذها مدارس الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "بنين وبنات" مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الصحية.

يُذكر أن البرامج الصحية المدرسية تستهدف جميع منسوبي ومنسوبات المدارس.

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برامج ومبادرات مدرسية تواعد المرشدين الصحيين في ملتقاهم الثاني بالرياض
سبق

تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، الأربعاء المقبل، الملتقى السنوي الثاني للمرشدين الصحيين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في مسرح مدارس النبلاء الأهلية، برعاية مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي؛ وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومدير عام إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة، ومدير عام إدارة الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم، وعدد من الأطباء والمختصين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري؛ أن الملتقى يهدف إلى تقديم عروض تدريبية يقدمها عدد من الأطباء، تستهدف المرشدين الصحيين في المدارس وتدريبهم على البرامج والمبادرات الصحة المدرسية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للعام الدراسي الحالي.

وأضاف: "المحاور الرئيسة للملتقى ستتطرق إلى مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات (رشاقة)، وبرنامج الفحص الاستكشافي المبكر؛ والزيارات التفقدية للبيئة المدرسية؛ إضافة إلى المداخلات والإجابة عن تساؤلات الحضور".

وأشار "الهاجري"؛ إلى أن العروض التدريبية قُدمت في وقت سابق للمرشدات الصحيات على مستوى كل مكتب تعليم بنات بشكل مستقل؛ كما أن هناك برامج صحية مدرسية أخرى تضاف للبرامج المركزية السابقة، التي تنفذها مدارس الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "بنين وبنات" مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الصحية.

يُذكر أن البرامج الصحية المدرسية تستهدف جميع منسوبي ومنسوبات المدارس.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:23 AM

برامج ومبادرات مدرسية تواعد المرشدين الصحيين في ملتقاهم الثاني بالرياض

ينطلق الأربعاء المقبل .. و"الهاجري": "رشاقة" والفحص المبكر في المحاور الرئيسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، الأربعاء المقبل، الملتقى السنوي الثاني للمرشدين الصحيين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في مسرح مدارس النبلاء الأهلية، برعاية مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي؛ وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومدير عام إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة، ومدير عام إدارة الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم، وعدد من الأطباء والمختصين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري؛ أن الملتقى يهدف إلى تقديم عروض تدريبية يقدمها عدد من الأطباء، تستهدف المرشدين الصحيين في المدارس وتدريبهم على البرامج والمبادرات الصحة المدرسية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للعام الدراسي الحالي.

وأضاف: "المحاور الرئيسة للملتقى ستتطرق إلى مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات (رشاقة)، وبرنامج الفحص الاستكشافي المبكر؛ والزيارات التفقدية للبيئة المدرسية؛ إضافة إلى المداخلات والإجابة عن تساؤلات الحضور".

وأشار "الهاجري"؛ إلى أن العروض التدريبية قُدمت في وقت سابق للمرشدات الصحيات على مستوى كل مكتب تعليم بنات بشكل مستقل؛ كما أن هناك برامج صحية مدرسية أخرى تضاف للبرامج المركزية السابقة، التي تنفذها مدارس الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "بنين وبنات" مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الصحية.

يُذكر أن البرامج الصحية المدرسية تستهدف جميع منسوبي ومنسوبات المدارس.

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