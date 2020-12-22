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في زمن قياسي.. جدة تشهد اليوم تسليم ١٠٠٠ وحدة سكنية من مشاريع الإسكان

"ربى جدة" أحد مشاريع برنامج سكني ويمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات المتعددة

تتزين اليوم مدينة جدة بتسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع ربى جدة الذي طورته شركة مكيون مطورون عمرانيون، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، فقد تم طرح المشروع للبيع على الخارطة في يناير 2019  تحت إشراف برنامج وافي برعاية وزارة الإسكان، وسعت الشركة لإيجاد بيئة سكنية متكاملة ترضي تطلعات الاسرة السعودية في 2020.

وأعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون، تسليم وحدات مشروعها "ربى جدة" بضاحية الميار في جنوب مدينة جدة وهو أحد مشاريع برنامج سكني، حيث يمتاز مشروع "ربى جدة" بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة فيها لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق.

وأعرب مدير مشروع ربى جدة المهندس معاذ حريري، عن سعادته بتسليم المفتاح للوحدة السكنية رقم 1000 واكتمال المشروع وتسليمه لهذا العدد من الأسر، في فترة وجيزة قدرت بعام واحد فقط بفضل من الله، ثم بدعم من وزارة الإسكان وجميع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري، أنه يطمح أن تستمر المشاريع التي تلبي تطلعات الأسر السعودية من خلال مشروع سما جدة ضمن مشروع خيالا شمال مدينة جدة، وأن يحقق لهم جودة حياة مثالية وتوفير الخدمات كافة وبأعلى المستويات.

أما الهدف الأهم والأسمى فهو تمكين الأسرة السعودية من تملك مسكن ملائم يتناسب مع تطلعاتهم.

وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في زمن قياسي.. جدة تشهد اليوم تسليم ١٠٠٠ وحدة سكنية من مشاريع الإسكان
سبق

تتزين اليوم مدينة جدة بتسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع ربى جدة الذي طورته شركة مكيون مطورون عمرانيون، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، فقد تم طرح المشروع للبيع على الخارطة في يناير 2019  تحت إشراف برنامج وافي برعاية وزارة الإسكان، وسعت الشركة لإيجاد بيئة سكنية متكاملة ترضي تطلعات الاسرة السعودية في 2020.

وأعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون، تسليم وحدات مشروعها "ربى جدة" بضاحية الميار في جنوب مدينة جدة وهو أحد مشاريع برنامج سكني، حيث يمتاز مشروع "ربى جدة" بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة فيها لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق.

وأعرب مدير مشروع ربى جدة المهندس معاذ حريري، عن سعادته بتسليم المفتاح للوحدة السكنية رقم 1000 واكتمال المشروع وتسليمه لهذا العدد من الأسر، في فترة وجيزة قدرت بعام واحد فقط بفضل من الله، ثم بدعم من وزارة الإسكان وجميع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري، أنه يطمح أن تستمر المشاريع التي تلبي تطلعات الأسر السعودية من خلال مشروع سما جدة ضمن مشروع خيالا شمال مدينة جدة، وأن يحقق لهم جودة حياة مثالية وتوفير الخدمات كافة وبأعلى المستويات.

أما الهدف الأهم والأسمى فهو تمكين الأسرة السعودية من تملك مسكن ملائم يتناسب مع تطلعاتهم.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
11:19 AM

في زمن قياسي.. جدة تشهد اليوم تسليم ١٠٠٠ وحدة سكنية من مشاريع الإسكان

"ربى جدة" أحد مشاريع برنامج سكني ويمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات المتعددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتزين اليوم مدينة جدة بتسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع ربى جدة الذي طورته شركة مكيون مطورون عمرانيون، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، فقد تم طرح المشروع للبيع على الخارطة في يناير 2019  تحت إشراف برنامج وافي برعاية وزارة الإسكان، وسعت الشركة لإيجاد بيئة سكنية متكاملة ترضي تطلعات الاسرة السعودية في 2020.

وأعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون، تسليم وحدات مشروعها "ربى جدة" بضاحية الميار في جنوب مدينة جدة وهو أحد مشاريع برنامج سكني، حيث يمتاز مشروع "ربى جدة" بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة فيها لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق.

وأعرب مدير مشروع ربى جدة المهندس معاذ حريري، عن سعادته بتسليم المفتاح للوحدة السكنية رقم 1000 واكتمال المشروع وتسليمه لهذا العدد من الأسر، في فترة وجيزة قدرت بعام واحد فقط بفضل من الله، ثم بدعم من وزارة الإسكان وجميع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري، أنه يطمح أن تستمر المشاريع التي تلبي تطلعات الأسر السعودية من خلال مشروع سما جدة ضمن مشروع خيالا شمال مدينة جدة، وأن يحقق لهم جودة حياة مثالية وتوفير الخدمات كافة وبأعلى المستويات.

أما الهدف الأهم والأسمى فهو تمكين الأسرة السعودية من تملك مسكن ملائم يتناسب مع تطلعاتهم.

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