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مكة .. مواطن يتعرض للاحتيال بمبلغ 227 ألف ريال من قِبل شركة استثمارية وهمية

الشرطة فتحت تحقيقًا موسعًا تمهيدًا لإحالة القضية إلى دائرة المال بالنيابة العامة

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة العزيزية في تعرض مواطن لقضية احتيال من شخص ادعى أنه ممثل شركة استثمارية أسفر عن ذلك سحب مبلغ 227 ألف ريال من حسابه البنكي لحساب سيدة.

في التفاصيل؛ استقبل مركز شرطة العزيزية بلاغًا من مواطن أفاد بأنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال بعد أن وجد إعلانًا لشركة استثمارية عبر أحد المواقع ثم تواصلت مع أرقام الاتصال الخاص بالشركة الاستثمارية، وتحدث مع شخص ادعى أنه ممثل شركة استثمارية، وقام بطلب تحويل مبلغ 2000 ريال نظير اشتراكه في منطقة الرياض.

أضاف: وعندما قمت بالتحويل له قام بطلب رقم الهوية وبيانات الحساب البنكي ثم وصلتني رسالة نصية عبر جوالي لتفعيل الاشتراك في المحفظة وزودته بتلك الأرقام وبعدها وصلتني رسالة نصية من البنك بتحويل أكثر من 225 ألف ريال، ثم اتجهت إلى البنك وطلبت كشف حساب للعمليات البنكية واتضح أنه تم تحويل مبلغ 225 ألف ريال لصالح حساب بنكي يعود لسيدة.

من جانب آخر، فتح مركز شرطة العزيزية مذكرة تحقيق وتدوين أقوال المواطن تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة ممثلة بدائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة جرائم نصب واحتيال شرطة العزيزية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة .. مواطن يتعرض للاحتيال بمبلغ 227 ألف ريال من قِبل شركة استثمارية وهمية
سبق

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة العزيزية في تعرض مواطن لقضية احتيال من شخص ادعى أنه ممثل شركة استثمارية أسفر عن ذلك سحب مبلغ 227 ألف ريال من حسابه البنكي لحساب سيدة.

في التفاصيل؛ استقبل مركز شرطة العزيزية بلاغًا من مواطن أفاد بأنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال بعد أن وجد إعلانًا لشركة استثمارية عبر أحد المواقع ثم تواصلت مع أرقام الاتصال الخاص بالشركة الاستثمارية، وتحدث مع شخص ادعى أنه ممثل شركة استثمارية، وقام بطلب تحويل مبلغ 2000 ريال نظير اشتراكه في منطقة الرياض.

أضاف: وعندما قمت بالتحويل له قام بطلب رقم الهوية وبيانات الحساب البنكي ثم وصلتني رسالة نصية عبر جوالي لتفعيل الاشتراك في المحفظة وزودته بتلك الأرقام وبعدها وصلتني رسالة نصية من البنك بتحويل أكثر من 225 ألف ريال، ثم اتجهت إلى البنك وطلبت كشف حساب للعمليات البنكية واتضح أنه تم تحويل مبلغ 225 ألف ريال لصالح حساب بنكي يعود لسيدة.

من جانب آخر، فتح مركز شرطة العزيزية مذكرة تحقيق وتدوين أقوال المواطن تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة ممثلة بدائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:24 AM

مكة .. مواطن يتعرض للاحتيال بمبلغ 227 ألف ريال من قِبل شركة استثمارية وهمية

الشرطة فتحت تحقيقًا موسعًا تمهيدًا لإحالة القضية إلى دائرة المال بالنيابة العامة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة العزيزية في تعرض مواطن لقضية احتيال من شخص ادعى أنه ممثل شركة استثمارية أسفر عن ذلك سحب مبلغ 227 ألف ريال من حسابه البنكي لحساب سيدة.

في التفاصيل؛ استقبل مركز شرطة العزيزية بلاغًا من مواطن أفاد بأنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال بعد أن وجد إعلانًا لشركة استثمارية عبر أحد المواقع ثم تواصلت مع أرقام الاتصال الخاص بالشركة الاستثمارية، وتحدث مع شخص ادعى أنه ممثل شركة استثمارية، وقام بطلب تحويل مبلغ 2000 ريال نظير اشتراكه في منطقة الرياض.

أضاف: وعندما قمت بالتحويل له قام بطلب رقم الهوية وبيانات الحساب البنكي ثم وصلتني رسالة نصية عبر جوالي لتفعيل الاشتراك في المحفظة وزودته بتلك الأرقام وبعدها وصلتني رسالة نصية من البنك بتحويل أكثر من 225 ألف ريال، ثم اتجهت إلى البنك وطلبت كشف حساب للعمليات البنكية واتضح أنه تم تحويل مبلغ 225 ألف ريال لصالح حساب بنكي يعود لسيدة.

من جانب آخر، فتح مركز شرطة العزيزية مذكرة تحقيق وتدوين أقوال المواطن تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة ممثلة بدائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

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