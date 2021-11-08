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أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة

رفع التهنئة بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة.. وأشاد بجهود الملك في استقرار أمن المنطقة

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة خالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمير الرياض بالنيابة: تأتي الذكرى السابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم والمملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية اقتصادية واستقراراً أمنياً بفضل نهجه العادل، وسياسته الحكيمة في تعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، وفق رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق رخاء وازدهار هذا الوطن وأبناءه.

وأضاف أنه رغم تحديات وظروف جائحة كورونا إلا أن المملكة تمكنت، بفضل الله، ثم القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين تمكنت من تجاوزها، ودفع العملية التنموية والتطويرية في شتى مناطق المملكة، بل وتجاوزت الجهود الحدود، بقيادة جهود دولية لتعزيز الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة، بالإضافة إلى مواصلة إسهاماتها الكبرى في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي.

ودعا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.

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أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة
سبق

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة خالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمير الرياض بالنيابة: تأتي الذكرى السابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم والمملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية اقتصادية واستقراراً أمنياً بفضل نهجه العادل، وسياسته الحكيمة في تعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، وفق رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق رخاء وازدهار هذا الوطن وأبناءه.

وأضاف أنه رغم تحديات وظروف جائحة كورونا إلا أن المملكة تمكنت، بفضل الله، ثم القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين تمكنت من تجاوزها، ودفع العملية التنموية والتطويرية في شتى مناطق المملكة، بل وتجاوزت الجهود الحدود، بقيادة جهود دولية لتعزيز الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة، بالإضافة إلى مواصلة إسهاماتها الكبرى في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي.

ودعا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
02:42 PM

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة

رفع التهنئة بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة.. وأشاد بجهود الملك في استقرار أمن المنطقة

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فلاح الجوفان - الرياض
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رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة خالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمير الرياض بالنيابة: تأتي الذكرى السابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم والمملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية اقتصادية واستقراراً أمنياً بفضل نهجه العادل، وسياسته الحكيمة في تعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، وفق رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق رخاء وازدهار هذا الوطن وأبناءه.

وأضاف أنه رغم تحديات وظروف جائحة كورونا إلا أن المملكة تمكنت، بفضل الله، ثم القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين تمكنت من تجاوزها، ودفع العملية التنموية والتطويرية في شتى مناطق المملكة، بل وتجاوزت الجهود الحدود، بقيادة جهود دولية لتعزيز الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة، بالإضافة إلى مواصلة إسهاماتها الكبرى في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي.

ودعا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.

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