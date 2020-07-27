أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض مخالفات المنشآت التي تتطلب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة. وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "من مخالفات المنشآت التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة: اختلاف السعر المعروض على الرفّ عن الفاتورة، وإصدار فاتورة بلغة غير اللغة العربية، والامتناع عن البيع".

"الزكاة": اختلاف السعر عن الفاتورة وإصدارها بغير "العربية" والامتناع عن البيع مخالفات تستدعي الإبلاغ ذياب الشمري سبق 2020-07-27 أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض مخالفات المنشآت التي تتطلب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.



وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "من مخالفات المنشآت التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة: اختلاف السعر المعروض على الرفّ عن الفاتورة، وإصدار فاتورة بلغة غير اللغة العربية، والامتناع عن البيع".

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 06:51 PM

"الزكاة": اختلاف السعر عن الفاتورة وإصدارها بغير "العربية" والامتناع عن البيع مخالفات تستدعي الإبلاغ تتطلب تقديمه لدى وزارة التجارة





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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض مخالفات المنشآت التي تتطلب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.



وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "من مخالفات المنشآت التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة: اختلاف السعر المعروض على الرفّ عن الفاتورة، وإصدار فاتورة بلغة غير اللغة العربية، والامتناع عن البيع".