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"طقس اليوم والليلة" وفق توقعات "الحصيني": أمطار ورياح وحبات بَرَد

فيما توقعت "هيئة الأرصاد" سماءً غائمة جزئياً وسحباً رعدية بمناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد وليلة الإثنين، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان واليمن.

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وجازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتَي حائل والجوف.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طقس اليوم والليلة" وفق توقعات "الحصيني": أمطار ورياح وحبات بَرَد
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد وليلة الإثنين، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان واليمن.

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وجازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتَي حائل والجوف.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
08:56 AM

"طقس اليوم والليلة" وفق توقعات "الحصيني": أمطار ورياح وحبات بَرَد

فيما توقعت "هيئة الأرصاد" سماءً غائمة جزئياً وسحباً رعدية بمناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد وليلة الإثنين، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان واليمن.

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وجازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتَي حائل والجوف.

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