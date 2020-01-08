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مُسِنّ تسعيني يطلق النار على رجل.. فيديو "الهجوم الغادر"

فيديو آخر يكشف لحظة إجباره على الاستلقاء أرضًا وتوقيفه

نشرت الشرطة المحلية في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد إطلاق رجل عجوز النارَ على عامل في مكتب؛ بسبب تسريب مياه في شقته.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية، أن روبرت توماس (93 عامًا)؛ لم يكن راضيًا عن أعمال الصيانة في منزله بمجمع سكني في لاس فيجاس بولاية نيفادا؛ فتوجه إلى مكتب إدارة المجمع وأطلق النار على عامل فأصابه.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها الشرطة، "توماس" يدخل المكتب مشهِرًا مسدسه في وجه رجلين مهددًا إياهما، قبل أن يسمح لأحدهما بالمغادرة ويطلق رصاصتين على الثاني من مسافة قريبة.

واستدعت سيدة تعمل في المكتب، الشرطة التي حضرت سريعًا وألقت القبض على الرجل المسنّ، عقب الواقعة التي حدثت الخميس، حسب ما أوضح الشرطي بريت زيمرمان.

وأظهر مقطع آخر التقطته كاميرا معلقة بصدر رجل شرطة، لحظة إجبار المُسِنّ على الاستلقاء أرضًا قبل إلقاء القبض عليه.

وقالت مصادر طبية: إن العامل تعرّض لإصابات "غير مهددة للحياة"؛ فيما وُجّهت لتوماس اتهامات بالشروع في القتل، والسطو، والاختطاف، وحمل سلاح مخفي.

لاس فيجاس الشرطة الأمريكية

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مُسِنّ تسعيني يطلق النار على رجل.. فيديو "الهجوم الغادر"
سبق

نشرت الشرطة المحلية في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد إطلاق رجل عجوز النارَ على عامل في مكتب؛ بسبب تسريب مياه في شقته.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية، أن روبرت توماس (93 عامًا)؛ لم يكن راضيًا عن أعمال الصيانة في منزله بمجمع سكني في لاس فيجاس بولاية نيفادا؛ فتوجه إلى مكتب إدارة المجمع وأطلق النار على عامل فأصابه.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها الشرطة، "توماس" يدخل المكتب مشهِرًا مسدسه في وجه رجلين مهددًا إياهما، قبل أن يسمح لأحدهما بالمغادرة ويطلق رصاصتين على الثاني من مسافة قريبة.

واستدعت سيدة تعمل في المكتب، الشرطة التي حضرت سريعًا وألقت القبض على الرجل المسنّ، عقب الواقعة التي حدثت الخميس، حسب ما أوضح الشرطي بريت زيمرمان.

وأظهر مقطع آخر التقطته كاميرا معلقة بصدر رجل شرطة، لحظة إجبار المُسِنّ على الاستلقاء أرضًا قبل إلقاء القبض عليه.

وقالت مصادر طبية: إن العامل تعرّض لإصابات "غير مهددة للحياة"؛ فيما وُجّهت لتوماس اتهامات بالشروع في القتل، والسطو، والاختطاف، وحمل سلاح مخفي.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
10:01 AM

مُسِنّ تسعيني يطلق النار على رجل.. فيديو "الهجوم الغادر"

فيديو آخر يكشف لحظة إجباره على الاستلقاء أرضًا وتوقيفه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت الشرطة المحلية في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد إطلاق رجل عجوز النارَ على عامل في مكتب؛ بسبب تسريب مياه في شقته.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية، أن روبرت توماس (93 عامًا)؛ لم يكن راضيًا عن أعمال الصيانة في منزله بمجمع سكني في لاس فيجاس بولاية نيفادا؛ فتوجه إلى مكتب إدارة المجمع وأطلق النار على عامل فأصابه.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها الشرطة، "توماس" يدخل المكتب مشهِرًا مسدسه في وجه رجلين مهددًا إياهما، قبل أن يسمح لأحدهما بالمغادرة ويطلق رصاصتين على الثاني من مسافة قريبة.

واستدعت سيدة تعمل في المكتب، الشرطة التي حضرت سريعًا وألقت القبض على الرجل المسنّ، عقب الواقعة التي حدثت الخميس، حسب ما أوضح الشرطي بريت زيمرمان.

وأظهر مقطع آخر التقطته كاميرا معلقة بصدر رجل شرطة، لحظة إجبار المُسِنّ على الاستلقاء أرضًا قبل إلقاء القبض عليه.

وقالت مصادر طبية: إن العامل تعرّض لإصابات "غير مهددة للحياة"؛ فيما وُجّهت لتوماس اتهامات بالشروع في القتل، والسطو، والاختطاف، وحمل سلاح مخفي.

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