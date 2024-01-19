محافظ صامطة يعزّي "مدخلي" في شقيقه "محمد"

قدّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، واجب العزاء لرئيس نادي حطين بالمحافظة، فيصل بن هادي بن هادي مدخلي، في وفاة شقيقه "محمد".



وأعرب "زعلة" خلال زيارته لأسر الفقيد بمنزلهم بمحافظة صامطة، عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.



وعبّر فيصل مدخلي عن شكره لمحافظ صامطة، على مواساته له ومشاركته في مصابه، سائلًا الله أن يديم عليه الصحة وألّا يريه مكروهًا.



رافق المحافظ مدير إدارة المساجد بصامطة، الشيخ أحمد بن عقيل كريري.