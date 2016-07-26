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في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

بمشاركة مصر وتونس والفلبين

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني غدًا في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة السلة.
ويُشارك في البطولة منتخبات (السعودية - (الأردن أ)-(الأردن ب) ، مصر- تونس - الفلبين)، إذ تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، فيما لن تكون نتائج منتخب (الأردن ب) محتسبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا
سبق

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني غدًا في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة السلة.
ويُشارك في البطولة منتخبات (السعودية - (الأردن أ)-(الأردن ب) ، مصر- تونس - الفلبين)، إذ تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، فيما لن تكون نتائج منتخب (الأردن ب) محتسبة.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
10:19 PM

في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

بمشاركة مصر وتونس والفلبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عمّان
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يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني غدًا في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة السلة.
ويُشارك في البطولة منتخبات (السعودية - (الأردن أ)-(الأردن ب) ، مصر- تونس - الفلبين)، إذ تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، فيما لن تكون نتائج منتخب (الأردن ب) محتسبة.

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