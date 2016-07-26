في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا
بمشاركة مصر وتونس والفلبين
يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني غدًا في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة السلة. ويُشارك في البطولة منتخبات (السعودية - (الأردن أ)-(الأردن ب) ، مصر- تونس - الفلبين)، إذ تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، فيما لن تكون نتائج منتخب (الأردن ب) محتسبة.
في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-25
يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني غدًا في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة السلة. ويُشارك في البطولة منتخبات (السعودية - (الأردن أ)-(الأردن ب) ، مصر- تونس - الفلبين)، إذ تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، فيما لن تكون نتائج منتخب (الأردن ب) محتسبة.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
10:19 PM
في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا
يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني غدًا في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة السلة. ويُشارك في البطولة منتخبات (السعودية - (الأردن أ)-(الأردن ب) ، مصر- تونس - الفلبين)، إذ تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، فيما لن تكون نتائج منتخب (الأردن ب) محتسبة.