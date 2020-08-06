النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1775 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1402 إصابة

سيول السودان تقتل 10 أشخاص وتدمر 3.380 منزلاً

توقع هطول مزيد من الأمطار في أنحاء البلاد

أفاد الدفاع المدني السوداني، اليوم (الخميس)، بمقتل عشرة أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليًا أو جزئيًا؛ بسبب أمطار غزيرة وسيول في مختلف مناطق البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن 1872 منزلًا تهدم بشكل كامل، و1508 منازل تهدمت جزئيًا، كما دمرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوقع الدفاع المدني هطول مزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان.

وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل، وبالإضافة إلى ذلك، انهار سد بوط في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل.

السودان سيول السودان

الرئيسية/ محطات

اعلان
سيول السودان تقتل 10 أشخاص وتدمر 3.380 منزلاً
سبق

أفاد الدفاع المدني السوداني، اليوم (الخميس)، بمقتل عشرة أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليًا أو جزئيًا؛ بسبب أمطار غزيرة وسيول في مختلف مناطق البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن 1872 منزلًا تهدم بشكل كامل، و1508 منازل تهدمت جزئيًا، كما دمرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوقع الدفاع المدني هطول مزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان.

وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل، وبالإضافة إلى ذلك، انهار سد بوط في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
03:06 PM

سيول السودان تقتل 10 أشخاص وتدمر 3.380 منزلاً

توقع هطول مزيد من الأمطار في أنحاء البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,355

أفاد الدفاع المدني السوداني، اليوم (الخميس)، بمقتل عشرة أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليًا أو جزئيًا؛ بسبب أمطار غزيرة وسيول في مختلف مناطق البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن 1872 منزلًا تهدم بشكل كامل، و1508 منازل تهدمت جزئيًا، كما دمرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوقع الدفاع المدني هطول مزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان.

وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل، وبالإضافة إلى ذلك، انهار سد بوط في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,698
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,166
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,933
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,425

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة