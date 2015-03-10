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"آل الشيخ" يشكر المعلمين على ما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد

وجّه الشكر للجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب

قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ظهر اليوم الشكر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد.


وقال مغرداً عبر "تويتر" اليوم: شكراً للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، وللجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب والطالبات، واستكمال رحلتهم العلمية.
لدينا 17 قناة على تردد:
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يوتيوب:
http://youtube.com/dorosien
منصات الجامعات:
https://moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/uni_links.aspx

حمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يشكر المعلمين على ما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد
سبق

قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ظهر اليوم الشكر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد.


وقال مغرداً عبر "تويتر" اليوم: شكراً للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، وللجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب والطالبات، واستكمال رحلتهم العلمية.
لدينا 17 قناة على تردد:
عربسات 12437-عمودي
يوتيوب:
http://youtube.com/dorosien
منصات الجامعات:
https://moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/uni_links.aspx

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:20 PM

"آل الشيخ" يشكر المعلمين على ما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد

وجّه الشكر للجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
261

قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ظهر اليوم الشكر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد.


وقال مغرداً عبر "تويتر" اليوم: شكراً للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، وللجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب والطالبات، واستكمال رحلتهم العلمية.
لدينا 17 قناة على تردد:
عربسات 12437-عمودي
يوتيوب:
http://youtube.com/dorosien
منصات الجامعات:
https://moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/uni_links.aspx

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