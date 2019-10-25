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مركز الضبط الأمني بالأفلاج يطيح بثلاثيني بحوزته 3 آلاف حبة "كبتاجون"

تم تسليمه لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات بحقه

‬تمكّن مركز الضبط الأمني في الأفلاج، اليوم، من الإطاحة بثلاثيني بحوزته 3 آلاف حبة كبتاجون.

وتفصيلاً، "قاد الحس الأمني بمركز الضبط الأمني في الأفلاج نقطة التفتيش إلى استيقاف مركبة قادمة باتجاه الجنوب يقودها شاب في العقد الثالث من عمره، وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عثر بداخلها على نحو 3 آلاف حبة كبتاجون".

وتم تحرير محاضر بالواقعة وتسليم الشاب والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

ويعد مركز الضبط الأمني بالأفلاج من أكثر المراكز الأمنية تحقيقًا للإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات، وضبط المطلوبين للجهات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الضبط الأمني بالأفلاج يطيح بثلاثيني بحوزته 3 آلاف حبة "كبتاجون"
سبق

‬تمكّن مركز الضبط الأمني في الأفلاج، اليوم، من الإطاحة بثلاثيني بحوزته 3 آلاف حبة كبتاجون.

وتفصيلاً، "قاد الحس الأمني بمركز الضبط الأمني في الأفلاج نقطة التفتيش إلى استيقاف مركبة قادمة باتجاه الجنوب يقودها شاب في العقد الثالث من عمره، وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عثر بداخلها على نحو 3 آلاف حبة كبتاجون".

وتم تحرير محاضر بالواقعة وتسليم الشاب والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

ويعد مركز الضبط الأمني بالأفلاج من أكثر المراكز الأمنية تحقيقًا للإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات، وضبط المطلوبين للجهات الأمنية.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
06:28 PM

مركز الضبط الأمني بالأفلاج يطيح بثلاثيني بحوزته 3 آلاف حبة "كبتاجون"

تم تسليمه لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات بحقه

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
3
798

‬تمكّن مركز الضبط الأمني في الأفلاج، اليوم، من الإطاحة بثلاثيني بحوزته 3 آلاف حبة كبتاجون.

وتفصيلاً، "قاد الحس الأمني بمركز الضبط الأمني في الأفلاج نقطة التفتيش إلى استيقاف مركبة قادمة باتجاه الجنوب يقودها شاب في العقد الثالث من عمره، وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عثر بداخلها على نحو 3 آلاف حبة كبتاجون".

وتم تحرير محاضر بالواقعة وتسليم الشاب والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

ويعد مركز الضبط الأمني بالأفلاج من أكثر المراكز الأمنية تحقيقًا للإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات، وضبط المطلوبين للجهات الأمنية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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11,587
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