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وزير الخارجية: نتمسك بحل عادل يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

فيصل بن فرحان: المملكة وقفت مع الأشقاء منذ عهد المؤسِّس ومطالبون بالتضامن مع قضيته العادلة

أكّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ أن الدول الإسلامية مطالبة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة اليوم: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة و #المملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسِّس.

وتابع: نتمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين: ندعم أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية وصولاً إلى سلام شامل، وندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكّد تمسكنا بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وقضية فلسطين تتصدّر سلم أولويات المنظمة.

وانطلق اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل بحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية خطتها للسلام في 28 يناير الماضي.

وجدّدت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت المنظمة قد أكّدت في بيان صحافي سابق، أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان فلسطين الشعب الفلسطيني القدس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: نتمسك بحل عادل يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
سبق

أكّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ أن الدول الإسلامية مطالبة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة اليوم: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة و #المملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسِّس.

وتابع: نتمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين: ندعم أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية وصولاً إلى سلام شامل، وندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكّد تمسكنا بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وقضية فلسطين تتصدّر سلم أولويات المنظمة.

وانطلق اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل بحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية خطتها للسلام في 28 يناير الماضي.

وجدّدت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت المنظمة قد أكّدت في بيان صحافي سابق، أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:44 AM

وزير الخارجية: نتمسك بحل عادل يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

فيصل بن فرحان: المملكة وقفت مع الأشقاء منذ عهد المؤسِّس ومطالبون بالتضامن مع قضيته العادلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ أن الدول الإسلامية مطالبة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة اليوم: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة و #المملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسِّس.

وتابع: نتمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين: ندعم أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية وصولاً إلى سلام شامل، وندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكّد تمسكنا بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وقضية فلسطين تتصدّر سلم أولويات المنظمة.

وانطلق اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل بحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية خطتها للسلام في 28 يناير الماضي.

وجدّدت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت المنظمة قد أكّدت في بيان صحافي سابق، أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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