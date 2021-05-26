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"الصحة": تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص

عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار "دمك صدقة"

شددت وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم، لافتةً أن المتبرع لمرة واحدة يسهم بإذن الله في إنقاذ 3 أشخاص.
وأوضحت الصحة عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار (دمك صدقة) نشرته على حسابها في تويتر أن الشخص إذا ما قرر التبرع فعليه اتباع عدد من الأمور، أبرزها ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن لا تزيد درجة حرارته عن 37 درجة، وأن يكون وزنه أكثر من 50 كجم مع انتظام دقات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى أن يكون بصحة جيدة، وأنه لا يعاني من أي أمراض معدية، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 14-17 وعند النساء من 12- 14.
وأشارت أنه بعد التبرع بالدم لابد من الحرص على تجنب النشاط البدني ورفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات، مع ضرورة أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة خفيفة، وعند الشعور بالدوار يُنصح بالاستلقاء مع رفع القدمين والإكثار من شرب السوائل.
وتضمن الفيديو عددًا من الفوائد بالنسبة للمتبرعين بالدم، حيث ثبت طبياً أن التبرع بالدم يزيد من نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، ويقلل الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من نشاط الدورة الدموية.
ودعت وزارة الصحة إلى تحميل تطبيق "وتين" لمعرفة احتياج بنوك الدم القريبة ممن ينوي التبرع بالدم.

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"الصحة": تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص
سبق

شددت وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم، لافتةً أن المتبرع لمرة واحدة يسهم بإذن الله في إنقاذ 3 أشخاص.
وأوضحت الصحة عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار (دمك صدقة) نشرته على حسابها في تويتر أن الشخص إذا ما قرر التبرع فعليه اتباع عدد من الأمور، أبرزها ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن لا تزيد درجة حرارته عن 37 درجة، وأن يكون وزنه أكثر من 50 كجم مع انتظام دقات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى أن يكون بصحة جيدة، وأنه لا يعاني من أي أمراض معدية، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 14-17 وعند النساء من 12- 14.
وأشارت أنه بعد التبرع بالدم لابد من الحرص على تجنب النشاط البدني ورفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات، مع ضرورة أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة خفيفة، وعند الشعور بالدوار يُنصح بالاستلقاء مع رفع القدمين والإكثار من شرب السوائل.
وتضمن الفيديو عددًا من الفوائد بالنسبة للمتبرعين بالدم، حيث ثبت طبياً أن التبرع بالدم يزيد من نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، ويقلل الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من نشاط الدورة الدموية.
ودعت وزارة الصحة إلى تحميل تطبيق "وتين" لمعرفة احتياج بنوك الدم القريبة ممن ينوي التبرع بالدم.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
03:56 PM

"الصحة": تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص

عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار "دمك صدقة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شددت وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم، لافتةً أن المتبرع لمرة واحدة يسهم بإذن الله في إنقاذ 3 أشخاص.
وأوضحت الصحة عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار (دمك صدقة) نشرته على حسابها في تويتر أن الشخص إذا ما قرر التبرع فعليه اتباع عدد من الأمور، أبرزها ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن لا تزيد درجة حرارته عن 37 درجة، وأن يكون وزنه أكثر من 50 كجم مع انتظام دقات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى أن يكون بصحة جيدة، وأنه لا يعاني من أي أمراض معدية، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 14-17 وعند النساء من 12- 14.
وأشارت أنه بعد التبرع بالدم لابد من الحرص على تجنب النشاط البدني ورفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات، مع ضرورة أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة خفيفة، وعند الشعور بالدوار يُنصح بالاستلقاء مع رفع القدمين والإكثار من شرب السوائل.
وتضمن الفيديو عددًا من الفوائد بالنسبة للمتبرعين بالدم، حيث ثبت طبياً أن التبرع بالدم يزيد من نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، ويقلل الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من نشاط الدورة الدموية.
ودعت وزارة الصحة إلى تحميل تطبيق "وتين" لمعرفة احتياج بنوك الدم القريبة ممن ينوي التبرع بالدم.

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