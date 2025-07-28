يُذكر أنه حسب النظام المتبع في إيداع الدعم في برنامج "حساب المواطن" يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

وأوضح القحطاني؛ مغرّداً عبر حسابه في "تويتر" اليوم: بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصّص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج "حساب المواطن" الخميس الثامن من شهر أغسطس.

قال المتحدث الرسمي باسم برنامج #حساب_المواطن سلطان القحطاني؛ إن إيداع الدفعة الحادية والعشرين سيكون يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس.

بمناسبة العيد .. إيداع الدفعة 21 من #حساب_المواطن الخميس بعد القادم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-28 قال المتحدث الرسمي باسم برنامج #حساب_المواطن سلطان القحطاني؛ إن إيداع الدفعة الحادية والعشرين سيكون يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس. وأوضح القحطاني؛ مغرّداً عبر حسابه في "تويتر" اليوم: بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصّص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج "حساب المواطن" الخميس الثامن من شهر أغسطس. يُذكر أنه حسب النظام المتبع في إيداع الدعم في برنامج "حساب المواطن" يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 11:38 AM

بمناسبة العيد .. إيداع الدفعة 21 من #حساب_المواطن الخميس بعد القادم سيوافق الثامن من أغسطس وذلك وفق تصريح للمتحدث الرسمي للبرنامج





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قال المتحدث الرسمي باسم برنامج #حساب_المواطن سلطان القحطاني؛ إن إيداع الدفعة الحادية والعشرين سيكون يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس.

وأوضح القحطاني؛ مغرّداً عبر حسابه في "تويتر" اليوم: بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصّص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج "حساب المواطن" الخميس الثامن من شهر أغسطس.

يُذكر أنه حسب النظام المتبع في إيداع الدعم في برنامج "حساب المواطن" يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.