استعداداً لمواجهة الرائد في الدوري.. الأهلي يعاود التدريبات

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد نهاية المواجهة الأخيرة أمام الفيصلي، استعداداً لمواجهة الرائد ،الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الــ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في مواجهة الفيصلي في الكأس، تمارين الاسترجاع اللياقي داخل صالة الحديد بمقر النادي، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية من خلال مناورة على منتصف ملعب التدريبات.

ومنح " هاسي " مدرب الفريق، اللاعبين راحة عن التدريبات، غداً الخميس، فيما تقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء الجمعة.