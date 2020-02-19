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"المدافع البحري".. تمرين بحري سعودي - أمريكي مختلط ينطلق بالشرقية الأسبوع المقبل

امتدادًا لسلسلة من المناورات التي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية.

وتفصيلاً، تأتي مناورات تمرين "المدافع البحري" امتدادًا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن التمرين عددًا من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

القوات البحرية الملكية السعودية التمرين البحري المختلط المدافع البحري قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية القوات البحرية الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدافع البحري".. تمرين بحري سعودي - أمريكي مختلط ينطلق بالشرقية الأسبوع المقبل
سبق

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية.

وتفصيلاً، تأتي مناورات تمرين "المدافع البحري" امتدادًا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن التمرين عددًا من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:33 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:39 AM

"المدافع البحري".. تمرين بحري سعودي - أمريكي مختلط ينطلق بالشرقية الأسبوع المقبل

امتدادًا لسلسلة من المناورات التي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية.

وتفصيلاً، تأتي مناورات تمرين "المدافع البحري" امتدادًا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن التمرين عددًا من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

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