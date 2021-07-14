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معاذ بن خالد آل سالم عريسًا

احتفل خالد بن محمد آل سالم أمس بزواج ابنه معاذ على كريمة عبدالله بن سعود آل رفيِدة وسط حضور محدود من الأهل والأصدقاء في إحدى قاعات الأفراح بالمنطقة.

وعبّر خالد آل سالم عن سعادته بهذه المناسبة، مبينًا أنه تنفيذًا للأوامر الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمرض كورونا اختصر عدد المدعوين وقدم شكره وتقديره واعتذاره لجميع من اتصل به يهنئ بالزواج.

وتتقدم صحيفة سبق الإلكترونية بالتهنئة للعروسين ولوالده والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المشرف الإعلامي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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معاذ بن خالد آل سالم عريسًا
سبق

احتفل خالد بن محمد آل سالم أمس بزواج ابنه معاذ على كريمة عبدالله بن سعود آل رفيِدة وسط حضور محدود من الأهل والأصدقاء في إحدى قاعات الأفراح بالمنطقة.

وعبّر خالد آل سالم عن سعادته بهذه المناسبة، مبينًا أنه تنفيذًا للأوامر الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمرض كورونا اختصر عدد المدعوين وقدم شكره وتقديره واعتذاره لجميع من اتصل به يهنئ بالزواج.

وتتقدم صحيفة سبق الإلكترونية بالتهنئة للعروسين ولوالده والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المشرف الإعلامي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
11:56 PM

معاذ بن خالد آل سالم عريسًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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احتفل خالد بن محمد آل سالم أمس بزواج ابنه معاذ على كريمة عبدالله بن سعود آل رفيِدة وسط حضور محدود من الأهل والأصدقاء في إحدى قاعات الأفراح بالمنطقة.

وعبّر خالد آل سالم عن سعادته بهذه المناسبة، مبينًا أنه تنفيذًا للأوامر الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمرض كورونا اختصر عدد المدعوين وقدم شكره وتقديره واعتذاره لجميع من اتصل به يهنئ بالزواج.

وتتقدم صحيفة سبق الإلكترونية بالتهنئة للعروسين ولوالده والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المشرف الإعلامي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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