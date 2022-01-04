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السديس يعلن إنشاء المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة

يهدف إلى الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها.. ويوجِد عديداً من المبادرات والبرامج

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنشاء المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة، الذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها.

وأوضح أن المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية سيعمل على رصد أبرز الإنجازات والخدمات النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، كما سيساعد على إيجاد عديدٍ من المبادرات والبرامج النوعية النسائية، ويسهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكّد الشيخ السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في عديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية، وذلك وفقاً للضوابط الشرعية.

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السديس يعلن إنشاء المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة
سبق

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنشاء المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة، الذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها.

وأوضح أن المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية سيعمل على رصد أبرز الإنجازات والخدمات النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، كما سيساعد على إيجاد عديدٍ من المبادرات والبرامج النوعية النسائية، ويسهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكّد الشيخ السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في عديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية، وذلك وفقاً للضوابط الشرعية.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:39 AM

السديس يعلن إنشاء المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة

يهدف إلى الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها.. ويوجِد عديداً من المبادرات والبرامج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنشاء المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة، الذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها.

وأوضح أن المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية سيعمل على رصد أبرز الإنجازات والخدمات النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، كما سيساعد على إيجاد عديدٍ من المبادرات والبرامج النوعية النسائية، ويسهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكّد الشيخ السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في عديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية، وذلك وفقاً للضوابط الشرعية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,172
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